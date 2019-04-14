اللبنانيون يتذكرون اليوم المشؤوم قبل 44 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

مرت أمس السبت الذكرى ال 44 لاندلاع الحرب الأهلية في لبنان، التي استمرت 15 عاماً دفع خلالها اللبنانيون أغلى الأثمان، وفي هذا الصدد شدد رئيس الحكومة اللبنانية ​سعد الحريري​، على أنّه «لا يكفي في ذكرى 13 (إبريل)، أن نتذكّر هذا اليوم المشؤوم في حياة ​لبنان​».

وأكّد الحريري في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ «المهمّ أن نقتلع روح الحرب الأهلية من الممارسة السياسية، ونحفظ لبنان من شرور الحروب المحيطة».

وفي صيدا، رفع أمس «علماء دين مسلمون ومسيحيون ،دعاءً مشتركًا، سألوا فيه الله أن يجمع بين القلوب ويؤلف بين النفوس، ويساعدنا لنقبل بعضنا البعض الآخر كمواطنين ونعزّز روح المواطنة الصالحة فينا».

وشدد العلماء على أهمية الحوار وتفهّم الاختلاف وكيفيّة حلّ المشاكل، مهما تعدّدت دون اللجوء إلى العنف، قائلين بصوت واحد «يا الله، نعدك بأن نحرم العنف ونعمل على نبذه وأن نعمل لنشر الطمأنينة فيما بيننا لقيام لبنان». وصدر الكثير من المواقف لسياسيين وشخصيات ونشطاء في شتى الحقول، دعت إلى «أخذ العبر من الذكرى المشؤومة وتجاربها واستخلاص الدروس كي لا تتكرّر المأساة ولتنقية ذاكرتنا».

من جهة أخرى، تتجه الأنظار نحو الشمال، اعتباراً من اليوم وحتى موعد صدور نتائج انتخابات طرابلس الفرعية التي يحشد لها تيار المستقبل، كل الدعم لتأمين فوز مرشحته، ديما جمالي، وإعادة رفع عدد نوابه إلى عشرين، وقد تجلى الحشد بزيارة رئيس الحكومة الحريري إليها الجمعة، إثر محطة لرئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة.

وإذا كان تيار المستقبل قد حسم النتيجة مسبقاً لمصلحة جمالي، نظراً لغياب المنافسة الحقيقية بينها وبين النائب السابق ​مصباح الأحدب​، ومرشح ​المجتمع المدني​ يحيى مولود، إضافة إلى آخرين، وبسبب التحالف السياسي العريض الذي نجح الحريري​ بعقده مع رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ والوزير السابق ​محمد الصفدي​ واللواء ​أشرف ريفي​، فقد أصبح معلوماً أن ماكينة المستقبل تخوض معركة الفوز مع إثبات الوجود السيّاسي.