البرلمان اليمني ينعقد.. والحوثي في عزلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات

عقدت، أمس السبت، جلسة غير اعتيادية للبرلمان اليمني في مدينة سيئون بحضرموت، هي الأولى منذ 4 سنوات. واختار البرلمان سلطان البركاني رئيساً توافقياً له، إلى جانب انتخاب هيئة الرئاسة بمشاركة 141 عضواً وهو النصاب القانوني. واختار مجلس النواب أيضاً محمد الشدادي، وعبدالعزيز جباري، وصالح باصرة، نواباً لرئيس البرلمان، في حين تعهد البرلمان بإفشال مشروع الحوثي التدميري، وإنجاز سلام شامل.

وقال عبدربه منصور هادي، خلال جلسة البرلمان، إن الشرعية اليمنية تهدف لإنجاز سلام شامل وفق المرجعيات الثلاث، إلا أن ميليشيات الحوثي تعرقل تلك الجهود، وتتعمد إفشال كل الاتفاقيات، مضيفاً: «انعقاد البرلمان يشير بوضوح لفشل المشروع الحوثي المدمر»، ومتسائلاً إذا كان قد «حان الوقت لإلقاء السلاح والبدء في السلام»، مضيفاً: «لا ترهنوا حاضر ومستقبل اليمن لأعداء البلاد»، مؤكداً أن الحوثيين لم يطلقوا رصاصهم إلا في صدور أبناء اليمن. ووجه هادي الشكر للسعودية؛ لمساندتها للشرعية اليمنية، مؤكداً أن «أهم أولوياتنا في الوقت الراهن هي هزيمة الانقلاب الذي يتآكل».

وأكد أن الحوثيين رفضوا كل دعوات الحوار والسلام، ويتعمدون إفشال أي محاولات للحل السلمي، و«اليوم يستعيد اليمنيون إحدى أهم مؤسسات دولتهم.. أدعو كل البرلمانيين الذين لم يلتحقوا بأن ينضموا إلى البرلمان». ودعا هادي المجتمع الدولي للتصدي لمماطلات الحوثيين في مباحثات السلام، متهماً الحوثيين بسرقة المساعدات الإغاثية الموجهة لليمنيين والمتاجرة بها، مشدداً على أن مؤسسات الدولة ملتزمة بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وأن أي موظف في الدولة لا يقوم بمهام وظيفته هو خائن للوطن والشعب.

وقال: «أناشد اليمنيين بالتمسك بالأمل رغم تهديدات وانتهاكات الحوثيين.. لم نكنْ نريد الحرب، وبذلنا كل ما في وسعنا لتفاديها»، مضيفاً: «أثق في النصر على الانقلاب، لننطلق بعده في بناء اليمن الاتحادي الجديد».

وأوضح أن انعقاد جلسة البرلمان اليمني، يأتي في لحظة فارقة، ويعكس تآكل المشروع الحوثي وعزلته عن الشعب، وأضاف، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية لا تفهم لغة السلام، وتمارس الخداع والتضليل. وأكد أن ميليشيات الحوثي تحمل مشروعاً مدمراً يعكس مشروع التخريب الإيراني، قائلاً: «لا نقبل الانتقاص من سيادة الشعب اليمني، ونثق بهزيمة المشاريع الخارجة عن منطق التاريخ».

وبين أن الحرب المستمرة ليست عسكرية فقط، لكنها معركة شاملة؛ ولذلك يجب أن تتضاعف الجهود، وأن يقوم أبناء اليمن بواجبهم في الدفاع عن وطنهم، وهزيمة الحوثيين الذين دمروا البلاد بسبب أطماع إيران التي ارتموا في أحضانها. وأعلن رئيس البرلمان اليمني المنتخب، أن إيران تسعى عبر المشروع الحوثي لتثبيت نفوذها من اليمن إلى لبنان. وقال إن «اجتماع البرلمان في سيئون يأتي متوافقاً مع مواد الدستور»، مشدداً: «نحن مصممون على هزيمة انقلاب الحوثيين؛ ليستعيد الشعب اليمني دولته»، كما أشاد بدور تحالف دعم الشرعية في وجه الانقلاب، مشدداً على أن الانقلابيين يعملون على تنفيذ برنامج فارسي، وينفذون مخططاً يستهدف اليمن وجيرانه. وقال، إن ميليشيات الحوثي سطت على العاصمة صنعاء، وحولتها إلى مرتع للعصابات والفوضى. وقدم البركاني جزيل الشكر إلى قادة السعودية والإمارات؛ لقيادتهم هبّة عربية مستحقة لنجدة الشعب اليمني، مضيفاً أن استجابتهم تعد عملاً عروبياً سيظل محفوظاً في ذاكرة الأجيال. ودعا الوزراء والمسؤولين للعودة إلى عدن، والقيام بمهامهم من العاصمة المؤقتة للبلاد.

وطالب رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، بإجراءات عاجلة وعملية لحماية أطفال اليمن من جرائم الحوثيين. وقال، في أول اجتماع للبرلمان اليمني: «نطالب المجتمع الدولي بمواجهة العدوان الإيراني السافر على اليمن». كذلك، طالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة بتسمية الطرف المعرقل لاتفاق استوكهولم بشأن مدينة الحديدة.

وهنأت الإدارة الأمريكية، مجلس النواب اليمني بمناسبة انعقاده للمرة الأولى منذ عام 2014، واعتبرت انعقاده «خطوة مهمة» لتعزيز الحكومة اليمنية الشرعية، كما عبرت عن دعمها الكامل للبرلمانيين اليمنيين. وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس: «تهنئ الولايات المتحدة النواب اليمنيين الذين اجتمعوا». وأضاف البيان: «يعد هذا الأمر خطوة مهمة من قبل الحكومة اليمنية في سبيل إعادة تنشيط مؤسسات الحكومة الشرعية، واستئناف التقدم في تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني، واستكمال الانتقال السلمي للسلطة، كما عبرت مبادرة مجلس التعاون الخليجي». وقال أيضاً، إن البرلمان اليمني سيلعب دوراً مهماً في دفع عجلة المصالحة السياسية والوطنية، بما يتيح للحكومة اليمنية والأحزاب السياسية جميعها التركيز بصورة أفضل على تلبية احتياجات الشعب اليمني.

وأكد السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، أن انعقاد البرلمان اليمني يرمز إلى تقدم العملية السياسية في البلاد. وقال: «أثني على الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية، بالافتتاح الناجح للدورة البرلمانية».