«قوى التغيير» تطالب بحكومة مدنية وهيكلة المخابرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم - الخليج وكالات

طالبت قوى «إعلان الحرية والتغيير»، رسميا، مساء أمس السبت،الجيش بالموافقة على تشكيل حكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة.

كما طالبت بتمثيل مدنيين في المجلس العسكري الانتقالي وهيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، عقب الاجتماع مع رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان السبت: إن «البرهان وعدهم بإصدار قرار يلغي كل القوانين المقيدة للحريات، وإطلاق سراح كل شباب دارفور المعتقلين والناشطين البارزين».

وأضاف الدقير، في كلمة أمام المعتصمين «طالبنا المجلس بإعادة هيكلة جهاز الأمن التابع للنظام، واستعادة دور حزب البشير للشعب،ومشاركة مدنيين في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري، والقصاص من المتورطين في الفساد وسفك الدماء».

وأشار إلى أن القوى ستقدم اليوم الأحد قائمة لرئاسة المجلس بأسماء المدنيين الذين نرغب في أن يشاركوا في الرئاسي.

وأشار إلى أن البرهان أبلغ رسالة للمعتصمين مفادها «بأنه استمد قوة من إزاحة وزير الدفاع عوض بن عوف.

وكان وفد قوى اعلان التغيير الذي فاوض برهان ضم كل من :عمر الدقير ،مريم المهدي ،صديق يوسف ،على الريح السنهوري ،محمد ناجي الأصم ،أحمد ربيع ،أيمن خالد ،الطيب العباسي ،حسن عبدالعاطي ،مدني عباس مدني .وكان تجمع المهنيين ، أعلن أمس ، أن الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، سيتواصل حتى «رحيل كل وجوه النظام الحالي، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية».

وقال التجمع الذي يقود الاحتجاجات في البلاد منذ أكثر من 4 أشهر، عقب أقل من ساعتين على أول خطاب يلقيه الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عبر حسابه بموقع«تويتر»: إن «الاعتصام لن ينفضَّ حتى الإسقاط الكامل للنظام، بكل مكوناته الشمولية ورموزه الفاسدة».

واعتبرت قوى الإعلان، أن تنحي عوض بن عوف عن رئاسة المجلس العسكري، جاء «تحت وطأة الثورة العظيمة»، مؤكدةً استمرارها في حراكها حتى «إسقاط كل شمولي».

وقام جنود، صباح أمس بإزالة حواجز أقيمت في شوارع عدة تؤدي إلى مقر قيادتهم، حيث يتبادل متظاهرون مع العسكريين الحديث أو يعملون على تنظيف المكان وإعداد الطعام وشرب القهوة والشاي، بعد ليلة سابعة على التوالي من التجمع فيه.

وتجوب في المكان أيضاً عربات لبيع الطعام والشرب.

وعقب خطاب البرهان، ردد المحتجون في الخرطوم شعارات منها: «سقطت تاني.. وتسقط ثالثاً»، في إشارة إلى سقوط الرئيس المعزول عمر البشير، ثم رئيس المجلس العسكري السابق، عوض بن عوف، بعد يوم من أدائه القسم، وإمكانية إسقاط البرهان.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد عقد أمس الأول الجمعة، اجتماعاً طارئاً حول السودان انتهى بعد ساعة من المحادثات المغلقة دون صدور بيان.