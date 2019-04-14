إعادة 25 امرأة وطفلاً إيزيدياً من سوريا إلى سنجار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعادت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا، أمس السبت، 25 امرأة وطفلاً إيزيدياً جرى تحريرهم مؤخراً من قبضة تنظيم «داعش» إلى منطقة سنجار العراقية.

وحررت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وفق مؤسسة «البيت الإيزيدي»، التابعة للإدارة الذاتية الكردية، 300 شخص من نساء وأطفال إيزيديين، خلال الحملة الأخيرة التي طردت خلالها «داعش» من آخر جيب سيطر عليه في بلدة الباغوز في شرق سوريا.

وعلى هامش مؤتمر صحفي في قرية قزلاجوخ في ريف الحسكة الشمالي، قال مسؤول «البيت الإيزيدي» زياد رستم لفرانس برس: «اليوم (السبت) نسلم 25 شخصاً هم عشر نساء و15 طفلاً إلى مجلس الإيزيديين في شنكال (سنجار)»، موضحاً أنه «سيتم إرسالهم إلى ذويهم».

وفي مقر مؤسسة «البيت الإيزيدي»، شاهد مراسل فرانس برس نساء ارتدين عباءات ملونة، وأطفالاً يلعبون من حولهنّ، قبل أن يصعدوا على متن حافلات تقلهم إلى منطقة سنجار في العراق؛ حيث تعيش الأقلية الإيزيدية.

وقالت إحدى الشابات جميلة حيدر (17 عاماً) لفرانس برس: «لا يزال مصير شقيقاتي الثلاث مجهولاً، ولا أعلم عنهنّ شيئاً»، مضيفة: «أتمنى أن يلتئم شملنا قريباً».

وأوضح رستم أن عدد الإيزيديين من النساء والأطفال الذين جرى تحريرهم في معركة الباغوز، هم 300 شخص من أصل 850 حررتهم قوات سوريا الديمقراطية منذ العام 2015، خلال معاركها المتعددة ضد «داعش». وأشار إلى أن «عدد المفقودين يبلغ 3040 شخصاً»، موضحاً أن عمليات البحث عنهم لا تزال مستمرة.

ويقبع عدد من الإيزيديات وأطفالهنّ، ممن خرجوا من الباغوز، في مخيم الهول المخصص للنازحين وعائلات عناصر التنظيم المتطرف، وفق مسؤولين أشاروا إلى أن منهم من يخاف العودة إلى سنجار «بعد تخويفهم من قبل «داعش»، أو خشية من عدم تقبل مجتمعهم لهم».

وتُعد الأقلية الإيزيدية رمزاً للمعاناة التي تسبب بها تنظيم «داعش» خلال فترة سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق. (أ.ف.ب)