الأسواق تستمد زخم 19 سهماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

حدد خبراء الأسهم عوامل مهمة، تبعث على التفاؤل بأسواق المال المحلية خلال الفترة الحالية والمستقبلية، التي أسست لارتفاعات مدروسة وعقلانية منذ بداية العام الجاري، في ظل عودة ثقة المستثمرين وتخليهم عن الحذر، كونها من العوامل المهمة والأساسية لإنعاش الأسواق.

وأكد الخبراء، بأن معطيات التفاؤل هذه تبدأ من المستويات السعرية المتدنية بالأسواق، وموسم توزيعات الأرباح، إذ أصبح العائد على السهم منطقياً، كما أننا بدأنا نشهد مرحلة انحسار للأزمة العقارية، فيما تم الانتهاء من مرحلة النتائج السلبية للشركات، وأصبحت الأرضية مهيأة لتحقيق أرباح، لتعويض بعض الخسائر السابقة، إلى جانب تحسن مستويات السيولة.

الأسعار المتدنية

أكد وليد الخطيب، مدير شريك في شركة «جلوبال» لتداول الأسهم والسندات، أن معطيات التفاؤل موجودة وتتفاعل تدريجياً في الأسواق، وتتمثل في أولاً: المستويات السعرية المتدنية في الأسواق، حيث إنه تم تجاوز جميع الأخبار السلبية، بحيث لا توجد إمكانية لتراجعات أكثر من التي شهدناها في عام 2018، وإن حصل هذا النزول فلن يكون بالمستويات السابقة، كما أن مشاكل الشركات التي ضغطت على الأسهم تم استيعابها، والمستويات الحالية أصبحت معدلات المخاطرة فيها أقل ما يمكن.

وأوضح الخطيب أنه مع موسم التوزيعات وانخفاض الأسعار، أصبح العائد على الأسهم منطقياً جداً، وإن كان هذا العامل مؤقتاً لكنه جيد، إضافة إلى أن التحديات التي مر بها القطاع العقاري على مدى سنتين ماضيتين، بدأت تنحسر، بحيث يمكن أن نرى تحسناً مع نهاية العام الجاري، ويساعد في ذلك، اقتراب «إكسبو 2020 دبي»، وما سينتج عن ذلك من عدد ضخم للزوار قد يصل إلى 30 مليون زائر، وهذا سيدعم القطاع العقاري بشكل رئيسي.

وتحدث الخطيب عن انتهاء مرحلة ما يمكن أن تأخذه الأسهم جراء خسائر ومشاكل الشركات، بحيث أصبحت أساسيات تلك الشركات أفضل وتحقيقها للأرباح أصبح منطقياً بعد كل السلبيات التي حصلت في بعضها، مضيفاً أن التحسن الملحوظ بأحجام التداول، بمتوسط يصل من 300 إلى 350 مليون درهم في الجلسة، سيحرك شهية المحافظ.

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الأسهم القيادية.

قال المحلل المالي، عميد كنعان: «لا نزال في بداية موجة التفاؤل وإن تخللتها بعض الاستحقاقات في الأسواق، مستندين في ذلك إلى الأساسيات والمؤشرات المالية الناتجة عن بيانات الشركات، والتي تعطي إشارات إيجابية للشراء».

وأضاف كنعان: «ما يميز هذه الموجة، أنها بدأت على الأسهم القيادية، مع توقعات بأن تمتد إلى باقي القياديات التي لم تحصل على نصيبها من الارتفاعات، تزامناً مع النتائج الربعية، وهذه النتائج ستظهر مدى الصمود أمام التحديات القادمة»، علماً أن هناك عدداً من الأسهم لم يستجب لهذه الموجة بعد.

وشدد كنعان على أن الأسوأ في أداء الأسهم قد مضى، حيث تم خصم الأخبار السلبية في عام 2018 من الأسعار، وما زلنا في طريق تعويض بعض الخسائر، وما نشهده هو عمليات تجميع أجنبي ومؤسساتي على شريحة متعددة من الأسهم، في إطار استثمار متوسط وطويل الأمد.

وتابع: ما نلحظه من أحجام تداول جيدة وارتفاع تدريجي مدروس وعقلاني منذ بداية العام، يشير إلى أن السلوك المضاربي على بعض الأسهم لا يعبر عن الحالة الحقيقية للسوق، فيما تنتظر الأسواق العديد من الاستحقاقات والمحفزات، في الوقت الذي تنتظر فيه أيضاً استكمال الاندماج المرتقب في البنوك، الأمر الذي يظهر مدى الدعم الحكومي في الدولة للقطاع المصرفي من خلال دخول الحكومة، كشريك للمصارف كما حدث مع دخول حكومة الشارقة كشريك في «بنك الاستثمار».

عودة الثقة

وأكد إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، مواصلة الأسواق صحوتها وتحقيقها مكاسب أسبوعية تخطت 15 مليار درهم من خلال عمليات شراء قوية على أسهم منتقاة، بالإضافة إلى ارتفاع السوق إلى مستويات 2800 نقطة، لأول مرة منذ أكثر من 4 أشهر، بقيادية سهم «إعمار»، وبسيولة شرائية عالية.

وأعرب البريقي عن اعتقاده بأن أداء شركة «إعمار» لا يزال هو الطاغي في نفوس المستثمرين، وانعكس ذلك بقيامهم بالشراء على أسهم الشركة، والشركات التابعة لها، بكافة الشرائح من أفراد ومؤسسات وأجانب.

واعتبر البريقي أن تنوع السيولة وعودة الثقة في الأسواق يعد من العوامل المهمة والأساسية لإنعاش أسواق المال، وكلما زادت السيولة ترتفع مستويات الثقة، مشيراً إلى أنه جرت العادة أن تبدأ السيولة بأسهم انتقائية، وارتفاع تدريجي في مستوياتها، مبدياً تفاؤله بأن يكون هذا هو السيناريو المقبل، تزامناً مع نتائج الشركات عن الربع الأول.

وأشار البريقي إلى أن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق المحلية، شملت معظم القطاع العقاري الحيوي في سوق المال، وسهم بيت التمويل الخليجي، بعد الأنباء عن إدراج محتمل للشركة في السوق السعودي خلال العام الجاري.

المستويات السعرية المتدنية

نتائج الشركات أفضل من الماضي