شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف عنوان في معرض أبوظبي للكتاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أن «معرض أبوظبي الدولي للكتاب»، الذي ينطلق يوم 24 إبريل/نيسان الحالي من المنصات المهمة للإنتاج المعرفي، وليس لبيع الكتب فقط؛ حيث يلعب دوراً أساسياً في تنشيط حركة النشر بشقيها (الورقي والرقمي) مع ما نشهده من تحفيز لصناعة النشر، مشدداً على حرص الدائرة على إطلاق خطط نشر إلكترونية واعدة محلياً تحتفي بالمنجز الثقافي وكبار الأدباء والمفكرين، وترعى في الوقت ذاته المواهب الإماراتية الشابة، وتستثمر فيها.

وأوضح: إن الدورة ال29 من المعرض تزخر بمشاركة أكثر من ألف عارض من 50 دولة، وتتضمن أكثر من 500 ألف عنوان في مختلف العلوم والمعارف والآداب، وبلغات متعددة، إضافة إلى أكثر من 80 فعالية ثقافية وترفيهية وتعليمية، واستضافة مجموعة مختارة من المؤلفين والأدباء والفنانين من مختلف دول العالم.

وأضاف: إن الدائرة تنتهج استراتيجية واضحة؛ تهدف إلى مواكبة التكنولوجيا المعاصرة في عالم صناعة النشر؛ لتوسيع نطاق بيع إصداراتها إلكترونياً؛ إذ وقعت ثلاث اتفاقات تعاون مع ثلاث شركات عالمية؛ لتوفير كتبها على أبرز 3 مواقع؛ هي: أمازون؛ وكوبو وآي بوك؛ وجهاز كيندل القارئ.

أشار غباش إلى أن ركن النشر الإلكتروني في المعرض؛ يعد أحد أنشط الأقسام في المعرض؛ حيث يشهد الكتاب الإلكتروني تطورات مهمة مع زيادة الطلب عليه، وتوجه العديد من دور النشر، التي أصبحت تقدم نسخاً إلكترونية من كتبها وخلال دورة هذا العام من المعرض؛ لتقديم تجارب تفاعلية إلكترونية مع الكتب؛ للتعرف إلى الإمكانات المذهلة في هذا العالم الآخذ في جذب اهتمام الشباب أكثر.

وقال غباش: «حرصاً منا على مواكبة التطورات الإلكترونية في عالم النشر سبق لنا في الدائرة إطلاق خدمة التسويق الإلكتروني؛ للاطلاع على أحدث إصداراتنا وعروض الكتب مع معلومات وافية عن المؤلف؛ من خلال تطبيق يستخدم على الأجهزة المحمولة واللوحية، ونظمنا في مطلع هذا العام منتدى أبوظبي للنشر في دورته الثانية تحت شعار: «مستقبل النشر الإلكتروني: التقنيات والتحديات- تجارب عالمية»؛ سعياً إلى التعرف إلى أهم طرق تحفيز والمحافظة على التطوّر الحاصل في مجال اقتصاد المعرفة، القائم على الاستخدام الذكي لكل الإمكانات المتاحة؛ بفعل التطور التكنولوجي والإلكتروني، وهذا ما ندركه جيداً في «الدائرة»، ونعمل عليه؛ من خلال شروعنا بإطلاق خطط نشر إلكترونية واعدة محلياً تحتفي بالمنجز الثقافي وكبار الأدباء والمفكرين، وترعى في الوقت ذاته المواهب الإماراتية الشابة، وتستثمر فيها».

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وحول ما يميز الدورة الحالية من المعرض، قال غباش: «نحرص في الدائرة على تطوير البرامج والفعاليات؛ لتواكب متطلبات المشهد الثقافي الإماراتي والعالمي؛ إذ نستضيف أهم الكتّاب والمثقفين من حول العالم؛ للقاء القرّاء في أبوظبي والتحاور معهم بشكل مباشر، كما تشارك في المعرض أهم دور النشر ومؤسسات الإنتاج الثقافي؛ لعرض أحدث الإصدارات لجمهور الثقافة في العاصمة، وهذا العام يحتفي المعرض بالشاعرة الإماراتية الراحلة عوشة السويدي الملقبة ب«فتاة العرب»؛ باعتبارها الشخصية المحورية؛ إذ سيتم تكريمها بتسليط الضوء على عطاءاتها الإبداعية، وإسهاماتها في الساحة الثقافية الإماراتية، إضافة إلى أن الدائرة ستقدم هذا العام أركاناً تفاعلية جديدة للمرة الأولى، وهي: ركن النشر الإلكتروني، وركن القصص المصورة، والركن الترفيهي، سعياً إلى توفير تجارب مختلفة ومميزة للتعلم والابتكار، وقضاء وقت مميز للجمهور من كافة الأعمار».

وفيما يتعلق بمشاركة الهند كضيف شرف الدورة ال29 من المعرض، قال: تتمتع الهند بتراث ثقافي غني وحيوي، وفيها تمازج من نوع خاص ما بين الإثنيات المتعددة، التي تكون النسيج الاجتماعي في بلد منفتح على مختلف التأثيرات منذ عصور ما قبل التاريخ، وهذا يضفي على مشاركة الهند في المعرض طابعاً مميزاً؛ فقد تمت دعوة نخبة من الكتّاب والشعراء والفنانين الهنود والذين سيلتقون مع جمهور القرّاء في أبوظبي ضمن برنامج ثقافي جذاب يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات طوال أيام المعرض، ويشمل البرنامج، فعاليات أدبية وثقافية وفنية وموسيقية وسينمائية، كما تتيح هذه المشاركة الفرصة أمام المستثمرين الراغبين في اكتشاف مزيد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها في ظل حرص مجموعات ودور النشر الهندية على التواجد في المشهد الثقافي الخليجي؛ من أجل تسهيل التواصل مع الجالية الهندية في الدولة.

وأضاف غباش: إن اختيار الهند ضيف شرف المعرض جاء تأكيداً لعمق العلاقات التي تربط بين الهند والعالم العربي، وكذلك انسجاماً مع التاريخ العريق للعلاقات الإماراتية - الهندية في مختلف المجالات الحيوية إلى جانب المخزون الثقافي والحراك الأدبي والعلمي والفني على الساحة الهندية، التي تتعايش فيها 24 لغة رسمية ومئات اللهجات، ولا تقتصر قوة الهند على اقتصادها أو على صناعة السينما المعروفة، إنما تكمن مصادر قوتها في كونها تعد عملاقاً ثقافياً؛ حيث إنها تزخر بنحو 16 ألف دار للنشر.

وفيما يخص مراحل تطور معرض أبوظبي الدولي للكتاب، قال: «المعرض»، واكب مراحل مختلفة من تطور مدينة أبوظبي، وساهم في نمو المشهد الثقافي العام، وبالذات تطور صناعة النشر في المنطقة خلال ال29 عاماً الماضية؛ كونه ترك أثراً إيجابياً في واقع النشر الإماراتي، فعدد الناشرين في الدولة في تزايد؛ نظراً لتحسن ظروف النشر والتسهيلات التي تمنح للتطور المعرفي والفكري واستمرار معارض الكتب التي توفر لقاء مباشراً بين الناشر والقارئ من جهة، وبين المؤلف والقارئ من جهة أخرى، وهي غاية المعرض؛ لتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف.

وتابع غباش: خلال السنوات الماضية استمر المعرض في توفير منصة متقدمة للناشرين العرب والعالمين، وفي نفس الوقت محطة مهمة لمحبي القراءة والمعرفة؛ حيث شهد المعرض زيادة ملحوظة في عدد الناشرين، وعدد الزوار وأيضاً وعدد المبيعات في مراحل مختلفة من تاريخه.

وولفت إلى أن الناشرين الدوليين يحرصون على المشاركة في المعرض بشكل سنوي، ويوجد ناشرون جدد في كل عام؛ نظراً للسمعة الطيبة التي يتمتع بها المعرض؛ كونه من أوائل معارض الكتب العربية الملتزمة بحقوق النشر وحقوق المؤلف والترجمة، وفيه تجرى صفقات مهمة لتبادل الحقوق، ما يجعله من المنصات المهمة للإنتاج المعرفي، وليس لبيع الكتب فقط «وام»