«العمر من منظور ثقافي» عن «كلمة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي كتاب «الشباب: العمر من منظور التاريخ الثقافي» للكاتب روبرت بوغ هاريسون، نقله إلى العربية الدكتور شحدة الفارع.

يتضمن الكتاب أربعة فصول وخاتمة، يتناول فيها المؤلف مفهوم العمر والحكمة والعبقرية وثورات امتداد الطفولة وحب العالم. ويسعى المؤلف إلى الإجابة عن سؤال بسيط ولكن الإجابة عنه ليست بالأمر اليسير، ألا وهو: كم عمرنا؟ ولكي يجيب عن هذا السؤال إجابة معقولة تطرق الكاتب إلى نظرية عمر الإنسان بكل دقائقها المذهلة. فالإنسان وفقاً لهذه النظرية، يمتلك عمراً بيولوجياً وتطورياً وجيولوجياً، وعلاوة على ذلك فإن للإنسان عمراً ثقافياً أيضاً.

يناقش الكاتب مفهوم عمر الإنسان وتطوره من منظور فلسفي حيث يقول إننا نسير نحو الشيخوخة ولكن كيف يمكننا أن نتمتع بروح شبابية وكأننا في عمر أصغر. ومن الأفكار التي يناقشها المؤلف فكرة هوس مجتمعاتنا بالشباب، ويدعي الكاتب أنّ العالم الآن يحرم الأطفال من أكثر الأشياء التي تتطلبها مرحلة الشباب لكي يزدهر فيها الشاب ويتقدم. فالعالم يحرم الصغار من أساسيات حياتية تتضمن الاستمتاع بوقت الفراغ والخلوة والمأوى والانفراد التي تعد المرتكزات الأساسية التي تبنى عليها الهوية الشخصية. كما أنّ هؤلاء الصغار يحرمون من التخيل والتفكير بعيداً عن سحر الأفلام والتلفاز وشاشة الحاسوب.