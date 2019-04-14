قادري: «الفار» يتلاعب بالقلوب والأعصاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

قاد محمد هلال لاعب الوسط فريقه الإمارات للفوز على الظفرة بعدما سجل هدفاً عالمياً من مخالفة خارج منطقة الجزاء فيما كان سبباً في المخالفة التي سجل منها زميله كايو هدفه، كما صنع اللاعب المعار من الوحدة الهدف الثالث ل «الصقور» والذي سجله التونسي المخضرم صابر خليفة.

وكان فريق الإمارات فاز على الظفرة بثلاثة أهداف لاثنين ضمن مباريات الجولة 20 من دوري الخليج العربي رافعاً رصيده إلى 15نقطة في المركز الثاني عشر، فيما بقي الظفرة برصيد 24 نقطة في المركز السابع.

وعاد الإمارات إلى لغة الانتصارات بعدما غاب عنه منذ 23 نوفمبر/‏ تشرين الثاني عام 2018 عندما فاز على الفجيرة 3-1، وغاب بعدها عن الفوز في تسع مباريات متتالية.

وسجل للصقور كايو في الدقيقة 6 من مخالفة خارج منطقة الجزاء ومحمد هلال في الدقيقة 61، وايضا بتسديدة من مخالفة خارج منطقة الجزاء، وصابر خليفة في الدقيقة 63، ونال هدفي الظفرة البرازيلي دو سانتوس في الدقيقتين 54 و78، والأول جاء من ركلة جزاء.

وكان الحكم محمد عبيد خادم أثار الكثير من الجدل فقد احتسب ركلة جزاء للظفرة وألغى أخرى، فيما انذر كايو لاعب الإمارات وطرد الحمادي لاعب الظفرة، ثم عاد وألغى البطاقة الحمراء بالعودة للفيديو.

مواجهة مصيرية

وقال جلال قادري مدرب الإمارات بعد المباراة إن المواجهة كانت مصيرية ولم يكن هناك خيار أمام الفريق المضيف سوى الفوز وأضاف: نجحنا في التقدم وطلبت من اللاعبين في الاستراحة الاستمرار في الضغط وإحراز المزيد من الأهداف وحذرتهم من عودة المنافس لان فريقنا تقدم في أكثر من مباراة وتعادل في النهاية أو خسر.

ومضى: المنافس سجل هدف التعديل وأيضاً من ركلة جزاء بيد أننا استعدنا الثقة مرة أخرى وسجلنا هدفين وتعرضنا لضغط في الدقائق الأخيرة لكن الفريق صمد وحافظ على النتيجة. وذكر أن فريقه أشرك أربعة أجانب لأول مرة، وأوضح: كايو شارك أخيراً بعد أن تعافى من الإصابة وقدم إضافة كبيرة، انه لاعب جيد وقيمة فنية كبيرة وقلنا إننا لسنا محظوظين لأنه غاب عن مباريات كثيرة فهو شارك فقط في لقاء العين بالدوري والشارقة بالكأس و لكنه لم يكن قادراً على إكمال المباراة حتى النهاية فاستبدلناه بعد ستين دقيقة.

وعن محمد هلال قال إنه لاعب مميز ولكنه عانى من مرض استدعى غيابه شهراً كاملاً وعاد أمام بني ياس وشارك في لقاء الظفرة وسجل هدفاً جميلاً وادى دوراً مهماً في الفوز إلى جانب زملائه.

واعتبر قادري ان الفوز خطوة مهمة لكنه رأى ان الفريق مازال في خطر وعليه ان يجتهد اكثر ليبتعد عنه.

وعن تقنية «الفار» التي لجأ إليها الحكم أربع مرات في المباراة حيث احتسب وألغى ركلة جزاء للظفرة وانذر كايو بالبطاقة الصفراء وطرد الحمادي ثم ألغى الطرد قال قادري: الفار متعب، يتلاعب بالأعصاب والقلوب، وفريق الإمارات تضرر منه في اكثر من مباراة. وتابع جلال قادري: التجربة حديثة وتحتاج إلى وقت بالتأكيد.

حدث تاريخي

ومن جهته قال رازوفيتش مدرب الظفرة إنه راض عن الأداء ولكنه غير راض عن الطريقة التي استقبل بها فريقه الأهداف الثلاثة، و ذكر ان التفكير في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة ليس سبب الخسارة، مشيراً إلى ان الظفرة يتعامل مع كل منافسة بعيداً عن الأخرى ويخوض كل مباراة في أي منافسة للفوز.

ويلعب الظفرة مع شباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، ويبدو ان ذلك يشغل اللاعبين أكثر، لكن المدرب نفى ذلك.

وقال رازوفيتش: صحيح أن المباراة النهائية ستكون حدثاً تاريخياً لنا، لكن فريقنا لم يكن مشغولاً بها، وأعد بتصحيح الأخطاء والاستعداد الجاد لبقية المباريات.