الحوثيون يغلقون صناديق انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب



أغلقت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مساء السبت، صناديق الاقتراع في انتخابات ملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب، الخاضع لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء، وفق مراسل الخليج 365.

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال جلسة لمجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، لأول مرة منذ اندلاع الحرب في 2015.

ومنذ اندلاع الحرب، انقسم أعضاء مجلس النواب اليمني البالغ عددهم 267 بين مؤيد للحوثيين بينهم رئيس المجلس يحيى الراعي، وآخرين مؤيدين لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، إضافة إلى 34 برلمانيًا متوفيًا.

وظل البرلمان الخاضع للحوثيين يعقد جلسات متكررة في صنعاء دون نصاب قانوني، لتتجه الجماعة إلى زيادة أعضاء المجلس في انتخابات لملء المقاعد الشاغرة التي توفي ممثليها، في المجلس الذي انتخب عام 2003.

وحسب مراسل الخليج 365، فإن صور المرشحين توزعت في الأحياء السكنية والشوارع في الدوائر الانتخابية بالعاصمة صنعاء، والمحافظات الخاضعة للحوثيين، بينما جالت سيارات بمكبرات الصوت لحث الناخبين على التوجه لمراكز الاقتراع.

ورغم الحشد، إلا إن الاقبال كان ضعيفًا، حسب ذات المصدر.

ووفق اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء التابعة للحوثيين، فإن صناديق الاقتراع أُغلقت في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (5 بتوقيت جرينتش).

ونقلت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية عن رئيس قطاع الشؤون القانونية في اللجنة العليا للانتخابات القاضي سعيد الصامت، قوله إن عملية الاقتراع انتهت الساعة السادسة مساء مع إعطاء وقت إضافي إلى الساعة الثامنة.

وأضاف الصامت أن "بعض المراكز التي يتواجد فيها أعداد من الناخبين لم يتمكنوا حتى الساعة السادسة من الإدلاء بأصواتهم".

وأوضح بأن "عملية الاقتراع سارت في 24 دائرة تضم 453 مركزًا انتخابيًا بكل سهولة ويسر دون أية معوقات، فيما ستبدأ عملية فرز الأصوات في وقت لاحق هذا المساء بعد استكمال المحاضر في جميع الدوائر الانتخابية".

ومنذ 4 أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي. اليمن / مراد العريفي / الخليج 365أغلقت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مساء السبت، صناديق الاقتراع في انتخابات ملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب، الخاضع لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء، وفق مراسل الخليج 365.جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال جلسة لمجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، لأول مرة منذ اندلاع الحرب في 2015.ومنذ اندلاع الحرب، انقسم أعضاء مجلس النواب اليمني البالغ عددهم 267 بين مؤيد للحوثيين بينهم رئيس المجلس يحيى الراعي، وآخرين مؤيدين لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، إضافة إلى 34 برلمانيًا متوفيًا.وظل البرلمان الخاضع للحوثيين يعقد جلسات متكررة في صنعاء دون نصاب قانوني، لتتجه الجماعة إلى زيادة أعضاء المجلس في انتخابات لملء المقاعد الشاغرة التي توفي ممثليها، في المجلس الذي انتخب عام 2003.وحسب مراسل الخليج 365، فإن صور المرشحين توزعت في الأحياء السكنية والشوارع في الدوائر الانتخابية بالعاصمة صنعاء، والمحافظات الخاضعة للحوثيين، بينما جالت سيارات بمكبرات الصوت لحث الناخبين على التوجه لمراكز الاقتراع.ورغم الحشد، إلا إن الاقبال كان ضعيفًا، حسب ذات المصدر.ووفق اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء التابعة للحوثيين، فإن صناديق الاقتراع أُغلقت في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (5 بتوقيت جرينتش).ونقلت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية عن رئيس قطاع الشؤون القانونية في اللجنة العليا للانتخابات القاضي سعيد الصامت، قوله إن عملية الاقتراع انتهت الساعة السادسة مساء مع إعطاء وقت إضافي إلى الساعة الثامنة.وأضاف الصامت أن "بعض المراكز التي يتواجد فيها أعداد من الناخبين لم يتمكنوا حتى الساعة السادسة من الإدلاء بأصواتهم".وأوضح بأن "عملية الاقتراع سارت في 24 دائرة تضم 453 مركزًا انتخابيًا بكل سهولة ويسر دون أية معوقات، فيما ستبدأ عملية فرز الأصوات في وقت لاحق هذا المساء بعد استكمال المحاضر في جميع الدوائر الانتخابية".ومنذ 4 أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى، المدعومة من إيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يغلقون صناديق انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.