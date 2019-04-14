التحالف يشن غارات على #مليشيا_الحوثي في #صعدة

صحيفة الخليج الالكترونية

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، مساء اليوم السبت، غارات جوية عدة على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات جوية مواقع وتجمعات الميليشيا بمناطق قريبة من مركز مديرية كتاف شرقي المحافظة، بحسب موقع «سبتمبر.نت».

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أطقم وآليات، كانت الميليشيا تستعد لدفعها إلى جبهات القتال.

وتقصف مقاتلات التحالف العربي بشكل مستمر تحركات وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة، تكبدت فيها الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ودعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في وقت سابق اليوم السبت، الميليشيات الحوثية، إلى إلقاء السلاح والبدء في السلام، مؤكدًا أن انعقاد البرلمان يشير بوضوح لفشل المشروع الحوثي المدمر.

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وقال هادي، خلال افتتاح جلسة مجلس النواب صباح اليوم، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق اليمن: «ألم يحن الوقت لإلقاء السلاح والبدء في السلام؟.. نمد يدنا بالسلام للحوثيين لأن اليمن غالٍ

وعزيز»، مضيفًا: «لا ترهنوا حاضر ومستقبل اليمن لأعداء البلاد».

وأضاف أن «الشرعية اليمنية تهدف لإنجاز سلام شامل وفق المرجعيات الثلاث، إلا أن ميليشيا الحوثي تعرقل تلك الجهود وتتعمد إفشال كل الاتفاقيات».

وأكد أن أهم الأولويات في الوقت الراهن هي هزيمة الانقلاب، مشيرًا إلى أن الحوثيين رفضوا كل دعوات الحوار والسلام ويتعمدون إفشال أي محاولات للحل السلمي، «واليوم يستعيد اليمنيون أحد أهم مؤسسات دولتهم.. أدعو كل البرلمانيين الذين لم يلتحقوا بأن ينضموا إلى البرلمان».