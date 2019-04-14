ما دور تركيا وقطر في السودان الآن؟ مجلة أمريكية تكشف

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تسعى قطر وتركيا لإيجاد أذرع لهما في السودان خلال الوقت الحالي، وذلك طمعًا في مزيد من النفوذ بالشرق الأوسط، واستغلالا للأحداث الجارية في البلاد

بعثت الأحداث المستمرة في السودان برسالة واضحة عن الأوضاع في البلاد، وبالأخص في أعقاب إعلان الجيش السوداني عن الإطاحة بالرئيس عمر البشير خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في أعقاب التظاهرات التي أطاحت بالقصر الرئاسي ووزارة الدفاع. وخلال الساعات القليلة الماضية، استقال عوض بن عوف من منصبه كرئيس للمجلس العسكري الحاكم في السودان، وذلك بعد يوم واحد فقط من الاستجابة لرغبة المتظاهرين الذين طالبوا برحيل البشير عن السلطة، ونادوا بتسليم السلطة إلى المدنيين.

ولم يشرح ابن عوف أسباب استقالته، لكنه سرعان ما عين قياديا عسكريا آخر، هو عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، الذي كان ضمن الأسماء التي انتشرت بقوة بين المتظاهرين. بعد تنحي البشير.. من يحكم السودان طبقا للدستور؟ ورأت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن هذا الإعلان بمنزلة أحدث دراما سياسية تتكشف في السودان، حيث

ولم يشرح ابن عوف أسباب استقالته، لكنه سرعان ما عين قياديا عسكريا آخر، هو عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، الذي كان ضمن الأسماء التي انتشرت بقوة بين المتظاهرين. بعد تنحي البشير.. من يحكم السودان طبقا للدستور؟ ورأت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن هذا الإعلان بمنزلة أحدث دراما سياسية تتكشف في السودان، حيث يحتج المتظاهرون منذ شهور، ويطالبون بإصلاحات اقتصادية وسياسية، مشيرة إلى أن الإجراءات الأخيرة تعد أحدث علامة على أن الاضطرابات في السودان لم تنتهِ بعد. وجددت جمعية المهنيين السودانيين، وهي المجموعة التي قادت الاحتجاجات، دعوتها إلى انتقال سياسي بقيادة مدنية، ودعت المواطنين إلى مواصلة اعتصامهم في مقر الجيش، رافضةً قرار المجلس العسكري بتوليه الحكم عقب إقالة البشير، وقيادته العملية الانتقالية لمدة عامين قد تنتهي في وقت قريب إذا تحسنت الظروف السياسية. وبحسب المجلة الأمريكية، فإن بعض المحللين أكدوا أن استقالة ابن عوف قد تشير إلى أن الجماعات داخل قوات الأمن السودانية لا تزال تتنافس على السلطة وراء الكواليس. Advertisements خلافات داخلية.. لماذا تأخر بيان الجيش السوداني؟ وقالت المجلة إن هناك فصائل متعددة تتنازع على الحكم في السودان، مؤكدة أن بعضهم يحظى بدعم قطر وتركيا، وهما الدولتان اللتان تضغطان من أجل المزيد من النفوذ في السودان، للتنافس مع القوى الإقليمية، وبالأخص دول الخليج العربي.

وقالت سوزان ستيجانت، مديرة برامج إفريقيا بمعهد السلام بالولايات المتحدة: "لم يتفق الجميع على من سيشارك ومن سيخرج، فهناك خطر بشأن إمكانية تصاعد العنف بين تلك الفصائل". وقال بايتون كنوبف، الدبلوماسي الأمريكي السابق، إنه يتعين على الولايات المتحدة التركيز على ضمان عدم تصدير المنافسات الإقليمية إلى السودان.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي الذي سبق له العمل في السودان: "السيناريو الكابوس هو أن تغيم الصراعات المختلفة في الشرق الأوسط على الأوضاع في السودان". وبشأن دور الولايات المتحدة المنتظر في الفترة المقبلة، قال الدبلوماسي الأمريكي السابق: "الولايات المتحدة لن تحل هذا من تلقاء نفسها، لكن يمكنها أن تقود إجماعا دوليا إلى الانتقال بقيادة مدنية". المعارضة السودانية: قبولنا لعبد الفتاح البرهان نسبيا وفي سياق متصل، قال ويلو بيرجيد، الباحث في شؤون السودان بجامعة نيوكاسل، إنه في الأشهر التي سبقت الإطاحة به، كان البشير يجري محادثات مع القطريين والسعوديين من أجل المزيد من الإغاثة الاقتصادية، في محاولة للعب على كل الكروت المتاحة. وأضاف أنه من الواضح اتباع بعض الضباط العسكريين الذين يحكمون السودان في الوقت الحالي، نفس المبدأ الذي لعب عليه البشير خلال أيامه الأخيرة بالسلطة. استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالسودان ومن المنتظر أن يكون لأحداث السودان تأثيرها القوي في بعض المناطق بالشرق الأوسط، وبالأخص القريبة من اليمن والدول التي على علاقة وثيقة بإيران وحلفائها في الشرق الأوسط، والذين يعملون لصالح أجندتها الخاصة بشكل رئيسي.

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