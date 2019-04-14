تعرف على طرق حماية نفسك من حساسية الربيع

بدأ فصل الربيع المعروف أنه يعرض الكثير من الأشخاص وخاصة مرضي الحساسية والجيوب الأنفية للعديد من المشاكل الصحية، وهذا نتيجة للرياح المحملة بحبوب اللقاح والأتربة الشديدة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أسباب حساسة الربيع وأعرضها، وذلك وفقا لموقع "webmed".
وأشار التقرير، إلى أن تغير الفصول يعد أزمة حقيقة لدي الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، وخاصة فصل الربيع الذي يحمل الأتربة وحبوب اللقاح الخاصة بالزهور والزرع، ما يتسبب في تعرض الأشخاص لضعف شديد في المناعة لدي هؤلاء الأشخاص.
وقدم التقرير أهم الأسباب المؤدية للإصابة بحساسية الربيع، ومنها التعرض للأتربة، وانتشار حبوب اللقاح في الطقس، وتقلبات الطقس الشديدة، بالإصابة إلي انتشار بعض الحشرات الخاصة بفصل الربيع، جميع هذه الأشياء تسبب الإصابة بحساسة الربيع.
وتختلف أعراض حساسية الربيع حسب مناعة الشخص المصاب، ومن أبرز الأعراض العطس، انسداد الأنف، الشعور بانسداد في الأذن، والحكة في الأنف، والصداع المستمر، ضيق في التنفس، والربو، وحساسية في العين أي تعرضها لاحمرار شديد وتورم، وقد يصل الأمر ي بعض الأحيان لإحمرار في الجلد وتكوين الدمامل.
وقدم التقرير بعض النصائح الهامة للوقاية من الإصابة بحساسية الربيع، أهمها تنظيف المنزل جيدا من الأتربة، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" كالجوافة والكيوي والبرتقال، وأكثر من الأطعمة الغنية بالأوميحا3 كالأسماك.
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