دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق OneNote يحصل على الوضع المُظلم والذي سيتم مزامنته عبر الأنظمة الأساسية

© Tech World قدمت بواسطة تطبيق OneNote يحصل على الوضع المُظلم والذي سيتم مزامنته عبر الأنظمة الأساسية

هذه الأيام أصبح الأسلوب المظلم ذا شعبية متزايدة، ولا يبدو رائع فحسب، بل يمكنه أيضًا توفير البطارية على شاشات AMOLED، حيث يعمل على الحدّ من عدد وحدات البكسل التي تحتاج إلى إضاءة، عمومًا بدأت بعض التطبيقات تفتخر بالأسلوب المُظلم الخاص بها، وبعد الطلب الشائع، تعمل مايكروسوفت حاليًا على تطبيق واحد وهو OneNote، والذي سيكون متاحًا في جميع الأنظمة الأساسية.

وان كنتم تتذكرون فقد حصلت الخدمة قبل نحو عام من الآن على إصلاح شامل وميزات جديدة فضلًا عن تغيّرات مرئية، ومع ذلك لم تذكر الشركة أي شيء عن الوضع المظلم، حتى ظهرت نسخة معاينة للتطبيق من على ويندوز قادمة معها السمة المظلمة وهي كاملة الوظائف.

حيث لاحظنا تطبيق الوضع المظلم على جميع العناصر المرئية في OneNote باستثناء خلفية الورقة، والتي تظل بيضاء “على الأقل في الوقت الحالي”، ومن المثير للاهتمام، سيتم حفظ الإعدادات في حساب مايكروسوفت للمستخدم، مما يعني أن تشغيل الوضع المظلم على جهاز الكمبيوتر الخاص بك سيتم تطبيقه أيضًا على هاتفك.

أخيرًا، اعترف نائب رئيس مايكروسوفت للمهام بوجود الميزة، ونأمل أن يتم إصدارها قريبًا، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان مستخدمو ويندوز سيستمتعون به أولاً أو ما إذا كانت مايكروسوفت ستُطلقه على جميع أنظمة التشغيل في نفس الوقت، نحن بدورنا سنتابع الأمور وبمجرد معرفة المزيد سننقله لكم مباشرة.

التدوينة تطبيق OneNote يحصل على الوضع المُظلم والذي سيتم مزامنته عبر الأنظمة الأساسية ظهرت أولاً على عالم التقنية.