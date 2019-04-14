دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

في العامين الماضيين كانت قوقل تعتمد السمة البيضاء في تطبيقاتها، ولكن مع آواخر العام الماضي تطوّرت الأمور وأصبحت السمة الداكنة أو ما يُعرف بالوضع المظلم سمة مطلوبة بين جموع المستخدمين، حيث بشكل أسبوعي نرى تطبيقًا جديدًا يحتضن الجانب الغامق وذلك بتقديمه للوضع الرمادي أو الأسود الداكن لتلقيم العين الحساسة، وللذين يرغبون بشدة في توفير البطارية وخاصةً مع شاشات AMOLED.

والآن يظهر الوضع المُظلم لبعض مستخدمي تطبيق التخزين السحابي “قوقل درايف” على أندرويد، بالتالي لا يزال هذا الوضع في مراحل الاختبار الأولى، وفي وقت قريب من الآن، حصل التطبيق على تحديث جديد وفّر معه تصميم قوقل الجديد، دون التطرق لميزة الوضع المظلم.

عمومًا وكما تلاحظون عبر الصور أدناه، فإن واجهة التطبيق مقلوبة تمامًا للون الداكن، وقد تم تصميم جميع القوائم بشكل يتناسق مع السمة الداكنة، والجدير بالذكر بأن ليس هناك أي مشاكل تتعلق بقراءة النص كما رأينا في الوضع المظلم في التطبيق الآخر “صور قوقل”.

أخيرًا، هذه الإضافة غير متوفّرة حتى الآن بإصدار APK للتطبيق، حيث يبدو أنها من جهة الخادم، ونظرًا لذلك فمن المُستحسن تحميل أحدث إصدار من تطبيق قوقل درايف بالانتقال الى صفحته من على المتجر من هنا.

التدوينة خاصية الوضع المُظلم تظهر لبعض مستخدمي قوقل درايف ظهرت أولاً على عالم التقنية.