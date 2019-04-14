هذا الموضوع هاتف HONOR 8A Pro ينطلق في سوق روسيا بنتوء waterdrop وسعر 217 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.
قدمت HONOR للسوق الروسي مؤخراً إصدار أخر من الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، حيث يأتي هاتف HONOR 8A Pro بشاشة 6 إنش مميزة بتصميم نتوء waterdrop، كما يتوفر الآن بسعر 217 دولار.
جاء هاتف HONOR 8A Pro للسوق الصيني خلال الفترة الماضية بعنوان Honor Play 8A، والآن يتوفر بعنوان جديد للسوق الروسي مع شاشة 6 إنش مميزة بجودة عرض HD، كما تشغل الشاشة نسبة 87% من إطار الهاتف.
ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج MediaTek Helio P35 المميزة بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام ويعمل بنظام تشغيل Android 9.0 Pie، ويضم الهاتف كاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.
ويضم هاتف HONOR 8A Pro مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية،كما يدعم اثنان من شرائح SIM وبطاقة تخزين خارجي، مع بطارية بقدرة 3000 mAh.
ومن المقرر أن يتوفر هاتف HONOR 8A Pro باللون الأزرق والأسود في سوق روسيا على أن يتوفر بسعر 217 دولار الآن.
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هذا الموضوع هاتف HONOR 8A Pro ينطلق في سوق روسيا بنتوء waterdrop وسعر 217 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.
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