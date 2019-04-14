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السعودية ترفع أسعار البنزين بدءا من 14 إبريل.. تعرف على التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أرامكو السعودية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس"، عن أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 14 أبريل 2019  ستكون على النحو التالى:

( بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.10 ريال لكل لتر)، وذلك خلال الربع الحالى أبريل ـ يونيو 2019م.

وكانت أسعار الربع السابق خلال شهرى يناير ـ مارس 2019م ( بنزين 91 : 1.37 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.02 ريال لكل لتر)، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة قِبَل الحكومة .

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وأفادت أرامكو السعودية أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات فى أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

 

 

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