السعودية تعلن رفع أسعار البنزين

وستكون على النحو الآتي: (بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر) و(بنزين 95: 2.10 ريال لكل لتر)، وذلك خلال الربع الحالي أبريل ـ يونيو 2019، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). وكانت أسعار الربع السابق خلال شهري يناير ـ مارس 2019 (بنزين 91: 1.37 ريال لكل لتر) و(بنزين 95: 2.02 ريال لكل لتر)، وذلك وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة. وأفادت "أرامكو" السعودية، أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا، تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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