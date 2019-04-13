شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تعلن أسعار البنزين الجديدة.. ارتفاع يستمر 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 14 أبريل 2019م ستكون على النحو الآتي:

( بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.10 ريال لكل لتر)، وذلك خلال الربع الحالي أبريل ـ يونيو 2019م.

وكانت أسعار الربع السابق خلال شهري يناير ـ مارس 2019م ( بنزين 91 : 1.37 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.02 ريال لكل لتر)، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة قِبَل الحكومة.

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وأفادت أرامكو السعودية أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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