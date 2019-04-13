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«أرامكو» تعلن أسعار البنزين الجديدة.. ارتفاع يستمر 3 أشهر

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هيثم سليمان 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت شركة أرامكو ، أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 14 أبريل 2019م ستكون على النحو الآتي:
( بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.10 ريال لكل لتر)، وذلك خلال الربع الحالي أبريل ـ يونيو 2019م.

وكانت أسعار الربع السابق خلال شهري يناير ـ مارس 2019م ( بنزين 91 : 1.37 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.02 ريال لكل لتر)، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة قِبَل الحكومة.

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وأفادت أرامكو السعودية أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
ودعت الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات، إلى زيارة (الرابط).

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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