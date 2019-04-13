- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعني «حالة الصرف وجهت» لمستحقي الدعم؟.. «حساب المواطن» يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعل الحساب الرسمي لخدمة عملاء حساب المواطن، مع استفسار بشأن عبارة “حالة الصرف وجهت” التي تظهر لبعض المستفيدين من دعم البرنامج في حساباتهم الخاصة.
وأوضح الحساب الرسمي على “تويتر” أنه حالة الدفعة وجهت تعني أن العملية تحت الاجراء، وفي حال تم استلامها فإن ذلك يعني أن على المستفيد الانتظار حتى يتم تحديث حالة الدفعة إلى مدفوعة”.
وكان الحساب قد تلقى سؤالا من إحدى المواطنات قالت فيه: “ماذا تعني كلمة حالة الصرف وجهت في النظام؟”.
ورد الحساب: “حالة الدفعة وجهت تعني أن العملية تحت الإجراء، وفي حال تم استلامها عليك الانتظار حتى يتم تحديث حالة الدفعة إلى”مدفوعة”.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا تعني «حالة الصرف وجهت» لمستحقي الدعم؟.. «حساب المواطن» يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.