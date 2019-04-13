شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم من الأرصاد.. تقلبات بطقس الرياض حتى صباح الأحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها مبكرا، يفيد باستمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية. ويشمل التنبيه منطقة الرياض (الخرج، تشمل الرياض والأفلاج، والأجزاء المجاورة). وتبدأ الحالة السبت 10 مساءً، وتنتهي الأحد 6 صباحًا.

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