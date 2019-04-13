«كلاب مفترسة» تقتل الأغنام شرق نجران (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات: أظهر مقطع فيديو متداول، كلاباً مُفترسة تهاجم الأغنام شرق نجران، مما أدى إلى مقتلها. وأثار مقطع الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث طالب الأهالي الجهات المعنية بإيجاد حلول لهذه المشكلة حفاظًا على أرواح الناس، وحماية المواشي. وأكد مغردون أن وجود الكلاب الضالة بصورة مستمرة أصبح ظاهرة خطيرة، تثير ذعر المواطنين وتدعو لضرورة أخذ موقف تجاهها.

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