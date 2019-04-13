شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء «ثلاثينية» من فناء منزلها فجراً بالرياض.. والجهات الأمنية تكثف البحث والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
كثفت الجهات الأمنية تحرياتها للبحث عن فتاة فُقدت بحي السعادة بالرياض، منذ فجر الأربعاء الماضي.
واختفت الفتاة في ظروفٍ غامضة لا يُعرف سببها، وحتى الآن لم يُعثر عليها، خاصةً وأنها تركت هاتفها الشخصي وأغراضها داخل المنزل.
وخرجت الفتاة لفناء المنزل؛ لجلب الماء، وذلك في حوالي الساعة ٥:٣٠ فجراً من يوم الأربعاء الماضي، وبعدها توارت عن الأنظار، فيما تم إخطار الأجهزة الأمنية التي تلقت البلاغ وتعاملت معه.
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