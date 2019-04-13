هل يمكن إعفاء صاحب العمل من دفع المقابل المالي لمنشأته الصغيرة؟.. العمل تُجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعفاء المنشآت الصغيرة والتي تضم 9 عمال فأقل، من دفع المقابل المالي عن أربعة عمال وافدين فقط بشرط تفرغ مالكها للعمل فيه.
جاء ذلك رداً على صاحب عمل مقيم يتساءل حول إمكانية إعفاء منشأته من رسوم المقابل المالي ، مع العلم بأن لديه 4 موظفين فقط منهم 2 وافدين .
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