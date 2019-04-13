انت الان تتابع المعارضة السودانية توضح موقفها من الفريق البرهان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت المعارضة السودانية، قبولها الفريق عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيسًا للمجلس العسكري قبولًا نسبيًا، مؤكدين أنهم بدأو اتصالات مع المجلس العسكري، بحسب "بي بي سي". وأكدت المعارضة، أنها لن تقبل مطلقا باستبدال نظام عسكري بنظام عسكري آخر، وأنها ستعمل مع القوات المسلحة على انتقال سلمي للسلطة إلى القوى المدنية، مشددة على أن أي سيناريو يؤدي إلى بقاء الجيش في السلطة "غير مقبول"، مشيرة إلى أنه "لم يعلن حتى الآن عن تشكيل مجلس عسكري". وطالب ساطع الحاج المتحدث باسم قوى التحالف، أنه يجب على المجتمع الدولي الوقوف على مسافة واحدة من كل القوى السودانية.
وأعلن المتظاهرون أمام مقر قيادة القوات المسلحة السودانية، رفض الإجراءات التي أعلنتها القوات المسلحة السودانية اليوم، مرددين شعارات ضد بيان الجيش، وقال متحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن المعتصمون سيبقون في الشوارع، مؤكدا أن بيان الجيش السوداني لا يلبي مطلب المتظاهرين،
وأعلن المتظاهرون أمام مقر قيادة القوات المسلحة السودانية، رفض الإجراءات التي أعلنتها القوات المسلحة السودانية اليوم، مرددين شعارات ضد بيان الجيش، وقال متحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن المعتصمون سيبقون في الشوارع، مؤكدا أن بيان الجيش السوداني لا يلبي مطلب المتظاهرين، وأن اللجنة الأمنية قررت أن تنفرد بكل القرارات.
وذكرت مصادر لقناة "العربية"، اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من البشير، من بينها رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، النائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، بكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير. (التفاصيل)
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