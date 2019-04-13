فيديو.. 13 رسالة للرئيس اليمني في الجلسة التاريخية لمجلس النواب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي عقد مجلس النواب اليمني أولى جلساتها منذ الانقلاب الحوثي في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

الرئيس عبد ربه منصور هادي ألقى كلمة تضمّنت العديد من الرسائل، إلى مجلس النواب والمجتمع الدولي، والحكومة، والشعب، والحوثيين.

قال الرئيس مخاطبًا مجلس النواب: "تقع على عاتقكم مهام تشريعية ورقابية لدعم السلطة التنفيذية في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.. عليكم العمل مع كل برلمانات العالم ومنظماته المدنية لإجلاء الحقيقة عن القضية اليمنية.

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وتحدّث إلى الحوثيين: "ألم تكفكم أربع سنوات من الدمار والقتل، انظروا حولكم إلى بلدنا المدمر بسبب نزواتكم وأطماع إيران.. بلدنا هي بلدكم وأنتم يمنييون فلا ترهنو حاضر ومستقبل البلد لأعداء اليمن".

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