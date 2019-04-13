السبت الـ22 في تولوز.. عاصمة «السترات الصفراء» تكتسي بالاحتجاجات

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تظاهر آلاف من محتجي حركة "السترات الصفراء" من جديد في فرنسا، اليوم السبت، وبخاصةً في تولوز قبل ما سيكشف عنه في الأيام المقبلة الرئيس إيمانويل ماكرون من خلاصات من المفترض أن تنهي أزمة مستمرة منذ خمسة أشهر.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأنّه لوحظ تراجع في التحرك الشعبي قبل أسبوع وبخاصةً في باريس من خلال مسيرة ضمت مئات الأشخاص فقط، وكتب على اللافتات التي رفعها المتظاهرون في العاصمة "النقاش الكبير، هباء كبير"، "ماكرون، لا ننتظر شيئا مما ستعلنه".

وهذا هو السبت الثاني والعشرون على التوالي من احتجاجات أصحاب السترات الصفراء.

وفي تولوز، "العاصمة" المعلنة للتحرك الوطني، بدأ أكثر من ألف محتج التظاهر ظهرًا، وهذا يترك للحكم مزيدًا من حرية القيام بكل شيء وأي شيء ضد التحرك، كما أعربت عن أسفها في بداية الموكب، بريسيلا لودسكي.

ورفع جان باتيست، أحد أركان التحرك في باريس، لدى وصوله تولوز، لافتة كتب عليها "هذان هما السفاحان" مع صورتي ماكرون ووزير الداخلية كريستوف كاستانير.

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وفي بداية ديسمبر الماضي خصوصا، انتشرت في أنحاء العالم صور الفوضى في باريس وجادة الشانزيليزيه الشهيرة، وفي شهر مارس الماضي، صدر قانون في سياق مكافحة العنف الذي اندلع خلال مظاهرات "السترات الصفراء" منذ ظهور الحركة.

وفرض المجلس الدستوري رقابة جزئية على القانون، لكنه سيكون أيضًا في مرمى المتظاهرين في باريس السبت، الذين سيطالبون بالإلغاء التام لهذا "القانون البالغ القسوة".

ومن المقرر أيضًا تنظيم تجمعات في مرسيليا وغرينوبل وليل وغيرها.

وفرض حظر منتظم على التظاهر في بعض المدن منذ منتصف مارس، وفي باريس، منعت السلطات على المتظاهرين التجمع في جادة الشانزيليزيه.

وبعد أكثر من شهرين من "النقاش الوطني"، يتعين على رئيس الدولة أن يعلن في الواقع عن تدابير "قوية" كما تقول السلطة التنفيذية، لمحاولة طمأنة الحركة الاجتماعية التي نشأت في الأصل بعد زيادة الضرائب. ولم تكشف الرئاسة عن موعد صدور البيان وصيغته.