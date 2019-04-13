بحث علمى : أكسيد الزنك يقلل رائحة العرق

أظهر بحث جديد تم تقديمه في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء المجهرية والأمراض المعدية (ECCMID) هذا الأسبوع في أمستردام ، هولندا (13-16 أبريل) أن أكسيد الزنك فعال في تقليل رائحة الإبط من خلال قتل البكتيريا المسؤولة عن المشكلة، ويساعد في شفاء الجروح.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، قال البروفيسور "ماجنوس أجرين" ، من مركز كوبنهاجن للشفاء "الدنمارك" أن الرائحة الكريهة من الإبط (تحت الإبط) هي في معظم الحالات بسبب بكتيريا “Corynebacterium spp” وتم توثيق التأثيرات المضادة للميكروبات لأكسيد الزنك(ZnO) على نطاق واسع فى القضاء على هذه البكتيريا.

وفي الدراسات التجريبية، منع أكسيد الزنك “ZnO” التوليد البكتيري من الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة ذات الرائحة السيئة، وعلاوة على ذلك، قلل أكسيد الزنك “ZnO” الموضعي من حدوث البكتيريا والرائحة الكريهة من الجروح الجراحية المفتوحة، والتي أعطت الفكرة للباحثين لاختبار المركب على رائحة الجسم مباشرة.

وخلص الباحثون إلى أن الاستخدام اليومي ل ZnO يقلل من سوء التعرق من الإبطية والبكتيريا المسببة ، ويزيد درجة الحموضة في سطح الجلد والتهاب الجرح.