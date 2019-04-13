شكرا لقرائتكم ضبط 814 ألف حبة رولكس بقيمة 12 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 13 أبريل 2019 - اخر تحديث في 13 أبريل 2019 / 20:36

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، في بيان انه "في إطار التعاون الأمني المشترك والمثمر بين جهازي مكافحة المخدرات في لبنان والمملكة العربية السعودية، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية من مكتب اتصال مكافحة المخدرات السعودي، عن التحضير لعملية تهريب شاحنة (براد) مزودة بلوحات لبنانية، مخبأ بداخلها بطريقة احترافية يصعب اكتشافها كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، مجهزة لنقلها إلى احدى الدول العربية عبر البر".



واشار البيان الى ان "على الأثر، وبعد التنسيق بين المكتب المذكور ومكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في البقاع، أسفرت الاستقصاءات والتحريات إلى تحديد مكان وجود الشاحنة، حيث وضعت تحت المراقبة المستمرة تمهيدا لضبطها في الوقت المناسب". وقالت: "بتاريخ 9/4/2019، نصبت قوة من المكتبين كمينا للمشتبه به في اثناء محاولته نقل الشاحنة، وتمكنت من توقيفه، ويدعى: م. م. (مواليد عام 1987، سوري). بتفتيش الشاحنة تم ضبط 142,5 كلغ أي ما عدده حوالى 814,000 حبة مخدرة عليها علامة "الرولكس" تقدر قيمتها بـ12 مليون دولار على الأقل، داخل جسر حديدي عدد 2 مستحدثين ومثبتين بين جسري هيكل براد الشاحنة وأرضيتها. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف كامل أفراد العصابة".