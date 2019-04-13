شكرا لقرائتكم غوتيرش يتسلم أوراق اعتماد ممثل «مجلس التعاون» لدى الأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 13 أبريل 2019 - اخر تحديث في 13 أبريل 2019 / 21:55

تسلم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أمس (الجمعة)، أوراق اعتماد ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدى الأمم المتحدة في نيويورك محمد عبدالله النويصر، وذلك في مقر الأمم المتحدة.



وأكد غوتيريش أهمية الدور الذي يقوم به مجلس التعاون والأمانة العامة في تعزيز الأمن والسلام الإقليميين.

من جهته، أكد النويصر حرص الأمانة العامة على تطوير علاقات دول مجلس التعاون مع الأمم المتحدة، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس التي تؤدي دوراً مهماً في دعم جهود وبرامج هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في كافة المجالات.

في ذات السياق، أوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز العويشق، أن هيئة الأمم المتحدة منحت الأمانة العامة لمجلس التعاون صفة «مراقب دائم» كمنظمة حكومية، في الـ 6 من ديسمبر 2007، ودعتها إلى المشاركة في أعمال الأمم المتحدة، مؤكداً حرص الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، على تفعيل دور الأمانة العامة في أعمال الأمم المتحدة، حيث شاركت في جميع دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ منحها ذلك الدور، كما أبرمت الأمانة العامة مذكرات تفاهم مع عدد من أجهزة المنظمة الأممية، مثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وإدارة الشؤون السياسية وغيرهما، وتقوم المنظمتان بالتنسيق والتعاون في عدد من الملفات المهمة.