شكرا لقرائتكم واشنطن تهنئ البرلمان اليمني بانعقاده لأول مرة منذ 2014 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 13 أبريل 2019 - اخر تحديث في 13 أبريل 2019 / 20:53

هنأت الولايات المتحدة الأميركية اليوم (السبت)، الشعب اليمني بانعقاد الجلسة الأولى لبرلمانه لأول مرة منذ عام 2014.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحافي: «هذه خطوة مهمة اتخذتها الحكومة اليمنية لإعادة تنشيط المؤسسات الحكومية والشرعية، واستئناف التقدم في تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني، واستكمال الانتقال السلمي للسلطة بحسب المبادرة الخليجية».

وأضافت إن انعقاد البرلمان اليمني الذي أعيد تنشيطه سيكون له أثر مهم في دفع عجلة المصالحة السياسية والوطنية حتى تتمكن حكومة الجمهورية اليمنية وجميع الأحزاب السياسية من التركيز بشكل أفضل على تلبية احتياجات الشعب اليمني.

وأكدت الخارجية الأميركية أنها تدعم البرلمانيين تمامًا وتشجعهم على احترام مبادئ الصدق والنزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون وهم يضطلعون بمسؤولياتهم المهمة.