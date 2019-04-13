شكرا لقرائتكم أربع دول أوروبية ستستقبل مهاجرين أنقذوا في البحر المتوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - فاليتا - رويترز | منذ 5 ساعات في 13 أبريل 2019 - اخر تحديث في 13 أبريل 2019 / 19:39

أعلنت حكومة مالطا اليوم السبت أن 4 دول من الاتحاد الأوروبي وافقت على استقبال 64 مهاجراً أفريقياً أنقذتهم سفينة «آلان كردي» الألمانية بعدما علقوا في البحر نحو أسبوعين.



ورفضت إيطاليا ومالطا استقبال السفينة التابعة لمنظمة «سي آي» الخيرية، لكن جرى إجلاء اثنين من المهاجرين من على متنها ونقلهما إلى مالطا الأسبوع الماضي بسبب تدهور حالهما الصحية. وأعلنت «سي آي» من قبل أن الدولتين أصرتا على أن ليبيا هي التي عليها أن تستقبل السفينة.

وقالت حكومة مالطا إن المفوضية الأوروبية نسقت توزيع المهاجرين على ألمانيا وفرنسا والبرتغال ولوكسمبورغ. وأضافت الحكومة: «لن يبقى أي من المهاجرين في مالطا. لن يتم السماح للسفينة آلان كردي بالدخول إلى مالطا، ومرة أخرى وضعت أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي تحت ضغط غير ضروري وطلب منها حل مشكلة لم تكن من مسؤوليتها ولا في نطاق صلاحيتها». وتابعت: «تم التوصل إلى حل لمنع تدهور الموقف أكثر فيما أوضحنا أن مالطا ليس بوسعها أن تستمر في تحمل هذا العبء».

واستقبلت مالطا في آذار (مارس) الماضي 108 مهاجرين، بعدما تعرضت ناقلة صغيرة أنقذتهم للاختطاف على أيدي بعضهم. واجتاح جنود من مالطا السفينة واصطحبوها إلى البلاد. واعتقلت السلطات ثلاثة مراهقين منهم وأحالتهم إلى المحاكمة.