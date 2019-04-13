شكرا لقرائتكم وفد الكونغرس الأميركي يستطلع حدود لبنان الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 13 أبريل 2019 - اخر تحديث في 13 أبريل 2019 / 23:20

في إطار زيارته للبنان للإطلاع على أوضاعه وتطوراته، تفقد وفد من الكونغرس الأميركي مؤلف من 14 شخصا، الحدود اللبنانية الفلسطينية في قضاء مرجعيون. فزار موقع "يونيفل" في تل نحاس عبر مروحية حطت في المقر المذكور، وانتقلوا بعدها بواسطة عدد من الاليات وبمواكبة من قوات الدولية العاملة في الجنوب والجيش اللبناني الى الحدود، حيث جالوا على الحدود مقابل طريق عام كفركلا عديسة، وتوقفوا عند محلة المحافر خراج بلدة عديسة، حيث اطلعوا على أعمال بناء الجدار الأسمنتي ضمن الأراضي المتحفظ عليها لبنانيا باعتبارها محتلة.



وعاد الوفد إدراجه إلى موقع "يونيفيل" في تل نحاس، ليكمل جولته بواسطة المروحية إلى منطقة مزراع شبعا قضاء حاصبيا.

... ويلتقي الحريري

ومساء التقى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في "بيت الوسط"، وفدا الكونغرس الأميركي برئاسة النائب آدم كينزنغر، في حضور الوزير السابق غطاس الخوري، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.