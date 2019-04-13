شكرا لقرائتكم شمعون يعرض مع البخاري العلاقة التاريخية بين السعودية ولبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 13 أبريل 2019 - اخر تحديث في 13 أبريل 2019 / 18:49

التقى رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" النائب السابق دوري شمعون سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، في البيت المركزي للحزب، في حضور عضو المجلس السياسي في الحزب كميل دوري شمعون، وأمين العلاقات الخارجية بيار جعارة.



وجرى عرض المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والإقليمية، والعلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ولبنان "وما كان للرئيس كميل شمعون من دور ريادي مميّز في صياغة هذه العلاقة القائمة على التعاون والأخوّة بين الشعبين الشقيقين" وفق بيان الحزب.

واستذكر الجانبان "العلاقة التاريخية التي جمعت الرئيس شمعون بآل سعود والتي استمرت في أحلك الظروف التي مرّ بها لبنان، خصوصاً أن المملكة العربية السعودية بقيت خير سند للبنانيين في مختلف الظروف التي مرّ بها وطنهم".