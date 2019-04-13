شكرا لقرائتكم الشارع السوداني يفرض خياراته واستقالات العسكريين تتوالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب، رويترز – | منذ 8 ساعات في 13 أبريل 2019 - اخر تحديث في 13 أبريل 2019 / 16:45

توالت الاستقالات في صفوف القوات المسلحة السودانية، فبعد استقالة وزير الدفاع رئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق عوض بن عوف في وقت متأخر أمس الجمعة، الذي حلّ محله عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، أعلن اليوم السبت رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش، استقالته من منصبه.



وجاءت استقالة بن عوف بعد يوم واحد فقط له في المنصب، مع مطالبة المحتجين بتغيير سياسي أسرع عقب إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير.

وبعد ساعات من سعي المجلس العسكري لتهدئة الغضب الشعبي بتعهده بأن تكون الحكومة الجديدة مدنية، قال بن عوف في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أمس إن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن سيتولى رئاسة المجلس العسكري الانتقالي.

وقال بن عوف أيضاً إن رئيس الأركان الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي أعفي من منصب نائب رئيس المجلس العسكري. وأضاف بن عوف: «حرصاً على تماسك المنظومة الأمنية والقوات المسلحة بصفة خاصة، من الشروخ والفتن، وتوكلاً على الله لنبدأ مسيرة التغيير هذه، قد تعين على اجتياز المراحل الصعبة». وقال شهود إنه ما إن وردت أنباء استقالة بن عوف ونائبه حتى انطلقت احتفالات صاخبة في شوارع الخرطوم ردد خلالها المواطنون هتاف «سقط التاني!».

وقال الناطق باسم «تجمع المهنيين» الرشيد سعيد لـ «رويترز»: «ما حدث هو خطوة في الطريق الصحيح، وهو رضوخ لرغبة الجماهير، وقد اقتربنا من النصر. نحن متمسكون بمطالبنا التي قدمناها للجيش، وندعو الجماهير للبقاء في الشوارع حتى تحقيق كل المطالب».

وقال المجلس العسكري في وقت سابق إنه يتوقع أن تستمر الفترة الانتقالية التي أعلن عنها يوم الخميس عامين كحد أقصى، لكنها قد تنتهي خلال فترة أقل بكثير إذا تمت إدارة الأمر من دون فوضى. وأفاد الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري بأن المجلس سيعقد حواراً مع الكيانات السياسية.

واستهدف الإعلان عن حكومة مدنية مستقبلية على ما يبدو طمأنة المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع لرفض فرض حكم الجيش بعد الإطاحة بالبشير، داعين إلى تغيير أسرع وأكبر. وفي تحدٍّ واضح لمجلس بن عوف العسكري، ظل بضعة آلاف من المحتجين أمام مجمع وزارة الدفاع وفي أجزاء أخرى من العاصمة مع بدء سريان حظر التجول أثناء الليل الذي أعلن عنه بن عوف.

Advertisements

وأكد «تجمع المهنيين السودانيين»، المنظم الرئيسي للاحتجاجات ضد البشير، في بيان أن «الانقلابيين ليسوا أهلاً لصنع التغيير»، مكرراً مطالبه «بتسليم السلطة فوراً إلى حكومة مدنية انتقالية».

وذكر الناطق باسم الشرطة هشام علي في بيان صدر صباح اليوم السبت أن ما لا يقل عن 16 شخصاً قتلوا يومي الخميس والجمعة «بأعيرة نارية طائشة في الاعتصامات والتجمهرات». وأضاف أن مباني حكومية وخاصة تعرضت لهجمات أيضاً. وقال الطبيب عبد الحميد أحمد (24 سنة) في الاعتصام: «نحن لا نرفض المجلس العسكري من حيث المبدأ، لكننا نرفض هؤلاء الناس لأنهم من نظام البشير».

وكان بن عوف نائباً للبشير، وهو من بين بضعة قادة سودانيين فرضت واشنطن عقوبات عليهم بتهمة الضلوع في فظائع ارتُكبت خلال الصراع في دارفور عام 2003.

وقال المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة بالإنابة ياسر عبد الله عبد السلام أحمد أمام مجلس الأمن الدولي، إن أي عملية ديموقراطية في البلاد تحتاج إلى وقت، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم عملية انتقال سلمي. وأضاف في اجتماع بشأن منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها مع جنوب السودان، أنه لن يتم استبعاد أي حزب من العملية السياسية بما في ذلك الجماعات المسلحة.

واجتمع مجلس الأمن يوم الجمعة في جلسة سرية للاستماع إلى تقرير حول أحدث التطورات في السودان.

وذكر المندوب السوداني أنه علاوة على ذلك فإن تعليق العمل بالدستور يمكن رفعه في أي وقت، كما يمكن تقليص الفترة الانتقالية بناء على التطورات على الأرض.

وقالت قوى عالمية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا إنها تدعم انتقالاً سلمياً وديموقراطياً في السودان خلال أقل من عامين. وقالت الصين إنها ستواصل السعي للتعاون مع السودان بغض النظر عن الوضع السياسي.

وتعهد زين العابدين بألا يتدخل المجلس العسكري في عمل الحكومة المدنية، لكنه قال إن المجلس سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية.