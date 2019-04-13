دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مقطع فيديو يستعرض تصميم هاتف Sharp القابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.

في الشهر الماضي، ظهرت براءة اختراع تكشف عن هاتف قابل للطي من شركة Sharp، وقد كشفت الشركة مؤخراً عن فيديو يعرض هذا الهاتف للمرة الأولى، وعلى ما يبدو فإن الهاتف يبدو مثيرًا للإهتمام.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO

وحسبما ورد، فإن الهاتف سيأتي بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.18 بوصة ودقة 1440 × 3040 بكسل مع نتوء من أعلى الشاشة، ويمكن طي هذه الشاشة داخليًا حتى المنتصف بشكل رأسي. وتدعي الشركة أن الهاتف سيكون قادر على تحمل 300000 دورة من الطي، كما يعتقد مسؤول الشركة أنه سيكون هناك ارتفاع في الطلب على مثل هذا الجهاز لأنه سيتفوق في فئة الهواتف القابلة للطي.

جدير بالذكر أن شركة موتورولا تعمل أيضًا على تصميم قابل للطي مشابه لهاتف Sharp مع هاتف RAZR 2019 المزعوم، والذي من المتوقع أن يأتي في وقت ما من هذا العام باعتباره حصريًا لـ Verizon وبسعر 1500 دولار.

المصدر

هذا الموضوع مقطع فيديو يستعرض تصميم هاتف Sharp القابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.