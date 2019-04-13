دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

نفى المدير التنفيذي في ون بلس Pete Lau نية الشركة العمل على هاتف قابل للطي للحاق بركب اللاعبين الكبار حالياً في السوق مثل سامسونج وهواوي، بل تعمل على مشاريع وأجهزة مختلفة مثل تلفاز ومنتجات للمكاتب الذكية.

يرى Lau أن الهواتف الذكية القابلة للطي ليست جاهزة بعد للانتشار والاستخدام الشائع بين الناس، وهذا يعود ليس فقط لسعرها المرتفع، بل لأنه ليس لها استخدامات أو مزايا جوهرية مختلفة عن الهواتف الحالية في الأسواق، وبرأيه أن الشاشات القابلة للطي أمامها مستقبل باهر، لكن ليس في مجال الهواتف، وليس حالياً.

وتركز الشركة جهودها على منتجات أخرى ما عدا ثلاثة هواتف ذكية من المتوقع إطلاقها هذا العام، حيث هناك مشروع لإطلاق تلفاز أو شاشة ذكية كما وصفها المدير التنفيذي، حيث يرى أن الذكاء الصنعي قادر على تعلم عادات المستخدم وتقديم المحتوى المناسب لها، مقارنة مع جهاز التحكم عن بعد الذي أصبح تقنية قديمة.

وأيضاً تسعى الشركة للدخول في مجال صناعة النقل والسيارات الذكية، لكن ليس عبر تطوير سيارة بالكامل، بل استخدام التقنية فيها لاسيما الاتصالات عبر شبكات الجيل الخامس وأيضاً المساعد الصوتي الذكي.

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كذلك للمكاتب نصيب، حيث تعمل على تطوير منتجات تستفيد من الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس لتطوير بيئة العمل اليومية.

هذه كلها مشاريع مستقبلية، وقد يكون التلفاز أقربها للتطبيق مع أنه مازال في مراحله الأولية، بينما المشاريع الاخرى تحتاج لسنوات من العمل والاختبارات قبل أن تطلق كمنتج نهائي.

التدوينة ون بلس تنفي تطوير هاتف قابل للطي ظهرت أولاً على عالم التقنية.