شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة: لا نملك عصا سحرية فى ظل الأوضاع الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية ، إن حكومته لا تملك عصا سحرية ، فى ظل الأوضاع الصعبة التى تمر بها دولة فلسطين وستبقى بابها مفتوحا أمام الفصائل حال إنهاء الانقسام ، مضيفا أنه سيتم اختيار وزيرى الداخلية والأوقاف خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك فى أول تصريح له عبر تلفزيون فلسطين بعد أدائه وحكومته القسم القانوني، أمام الرئيس محمود عباس ، مساء اليوم، وأشار اشتية إلى أنّ أحد أهداف حكومته، هو اعادة الثقة ما بين الحكومة والمواطنين ، داعيا إلى تعزيز صمود المواطن فى ظل الأزمات السياسية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية..وغيرها التى ستواجه حكومته.

وحول عدم اختيار وزيرى الداخلية والأوقاف حتى الآن ، أوضح اشتية أن هاتين الوزارتين مهمتان، فوزارة الداخلية تمثل الأمن الوطني، ووزارة الأوقاف تُمثل الأمن القومي، مضيفاً أنّه سيتم اختيار وزيرى الداخلية والاقاف خلال الفترة المقبلة.

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وتحدث اشتية عن الأسس التى على أثرها ، تم اختيار وزراء حكومته وهى الأساس الجغرافى "ضفة وغزة"، والدينى "مسلم ومسيحي"، وفصائلي، وعلى أساس " الجنس " "هنالك 3 سيدات فى الحكومة"، وغيرها من الأسس.

وعن وزارة التمكين والريادة، قال إنها وزارة جديدة ونوعية، مهمتها ايجاد وظائف للشباب والمرأة، وانهاء البطالة، عبر مشاريع استثمارية، وتمكين الشباب فى المجتمع والحكومة.