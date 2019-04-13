ألوية العمالقة اليمنية تعلن مقتل أحد جنودها بقصف لـ"أنصار الله"

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القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن "الحوثيين قصفوا بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة وقذائف المدفعية والـ"آر بي جي" مواقع قوات العمالقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا (جنوب الحديدة)".
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
في سياق آخر، "نزعت الفرق الهندسية التابعة للعمالقة عدداً من الألغام زرعها الحوثيون في مزرعة بمديرية التحيتا، بعد مسح ميداني لعدد من المزارع"، وفقاً للمركز.
من جهة ثانية، ذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" في تغريدة على "تويتر"، ان قوات التحالف العربي والجيش اليمني نفذوا قصفاً مدفعياً على مدينة الشباب في شارع التسعين وما جاورها شمال شرقي مدينة الحديدة.
وأشار إلى تعرض مناطق متفرقة جنوب كلية الطب في الجهة الجنوبية من مدينة الحديدة إلى قصف مدفعي شنه الجيش اليمني.
ويقوم التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات عسكرية، دعما للشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد من الحوثيين.
وبفعل العمليات العسكرية يعاني اليمن حالياً أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فبحسب الأمم المتحدة قتل وجرح آلاف المدنيين ونزح مئات الآلاف من منازلهم، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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