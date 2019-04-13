الشاعر سليمان المشدق يحتفل بتفوق ابنائه

الخليج - ياسر الحبيشي احتفل الشاعر الغنائي الأستاذ “سليمان بن سليم المشدق مع الأهل والأصدقاء بحفل إقامة مؤخراً وذلك بمناسبة تفوق ابنائه “محمد” الطالب بالصف الرابع الابتدائي وذلك لتفوقه الدراسي والأداء المتميز و حسن السيرة و السلوك خلال العام الدراسي 1436 – 1440 كما تقدمت إدارة مدرسة “نبع المعرفة بينبع” بالشكر لأسرة الطالب على الاهتمام وحسن المتابعة. كما احتفل بتخرج ابنته “رتيل” من مرحلة الروضة وذلك من روضة الصغار العباقرة بينبع. و” صحيفة الخليج الإلكترونية” تشارك الشاعر المشدق هذه الفرحة متمنين له ولابنائه دوام التفوق والتقدم Advertisements

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