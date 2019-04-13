انت الان تتابع عرس وسط احتجاجات السودان.. والمتظاهرون: أبشر يا عريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
انضم عروسان إلى المتظاهرين أمام مقر القوات المسلحة في السودان، الجمعة، وشاركا المحتجين في الاعتصام هناك لبضعة دقائق، وسط تبريكات انهالت عليهما من الموجودين في المكان. ويشارك آلاف السودانيين منذ أيام في اعتصام أمام مقر هيئة أركان الجيش السوداني في العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة برحل جميع رموز النظام، الذي كان يرأسه عمر البشير قبل أن يعزله الجيش الخميس الماضي. وترجل العروسان من سيارة مزينة كانت تقلهما، وتقدما باتجاه المعتصمين وهما يرفعان شارات النصر، وسط صيحات من حولهم تقول: "أبشر يا عريس.. أبشر يا عريس"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وبينما كان العريس يرتدي جلابية بيضاء ويعتمر طاقية بيضاء، كانت العروس ترتدي زيا تقليدي سودانيا أحمر اللون، وتضع على رأسها سلسلة يتدلى منها قطع مذهبة.ودعا تجمع المهنيين السودانيين والقائمين على إعلان الحرية والتغيير، السبت، السودانيين إلى مواصلة اعتصامهم أمام مقرات الجيش في جميع أنحاء البلاد حتى يتم تسليم
وبينما كان العريس يرتدي جلابية بيضاء ويعتمر طاقية بيضاء، كانت العروس ترتدي زيا تقليدي سودانيا أحمر اللون، وتضع على رأسها سلسلة يتدلى منها قطع مذهبة.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين والقائمين على إعلان الحرية والتغيير، السبت، السودانيين إلى مواصلة اعتصامهم أمام مقرات الجيش في جميع أنحاء البلاد حتى يتم تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وكانت الشرطة السودانية قد أعلنت امس الجمعة، مقتل 16 شخصا، وإصابة 20 آخرين بجروح، في الخرطوم، من جراء إصابتهم بأعيرة نارية خلال «تفلتات» أمنية و«اعتداءات» استهدفت ممتلكات حكومية وخاصة.
قال الناطق باسم الشرطة السودانية اللواء هاشم على عبد الرحيم، في رسالة نصية تلقتها وكالة «فرانس برس»: «شهد اليوم الجمعة وأمس الخميس جملة من التفلتات في عدد من الولايات».
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