انتخاب البركاني رئيسًا للبرلمان اليمني صفعة للحوثيين

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تمكن البرلمان اليمني من استعادة جزء من الوضعية الطبيعية اليوم، وذلك بعد انتخاب سلطان البركاني رئيسًا للمجلس خلال جلسة استثنائية دعا لها الرئيس اليمني

يخطو اليمن بشكل واضح نحو استعادة الأوضاع الطبيعية في البلاد بعد سنوات من انعدام التوازن، خلفتها مساعي إيران الواضحة لدعم العناصر الانقلابية للحوثيين في الأعوام القليلة الماضية، بحثًا عن توسيع نفوذها في المنطق، بما يخدم مخططاتها. وفي خطوة واسعة نحو الوصول إلى الاستقرار المفقود في اليمن، وضع البرلمان، اليوم السبت، حجر الأساس لبناء سلطة تشريعية تدعم الحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، وذلك بعد أن تم انتخاب سلطان البركاني رئيسًا لمجلس النواب اليمني.

الخطوة التي يُنظر إليها على أنها توجه واضح نحو استقرار الأوضاع في البلاد، أسفرت عن تولي أحد أهم قامات العمل العام في اليمن مهام قيادة البرلمان، وذلك بعد جلسة غير اعتيادية للمجلس في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، وهي أول جلسة يعقدها المجلس منذ عام 2015. أول جلسة للبرلمان اليمني بعد 4 أعوام.. وانتخاب رئيس استعادة

الخطوة التي يُنظر إليها على أنها توجه واضح نحو استقرار الأوضاع في البلاد، أسفرت عن تولي أحد أهم قامات العمل العام في اليمن مهام قيادة البرلمان، وذلك بعد جلسة غير اعتيادية للمجلس في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، وهي أول جلسة يعقدها المجلس منذ عام 2015. أول جلسة للبرلمان اليمني بعد 4 أعوام.. وانتخاب رئيس استعادة الأوضاع الطبيعية استعادة الأوضاع الطبيعية وقال البركاني في أعقاب التصويت الذي شارك به 141 عضوًا، إن الاجتماع يعد إسهامًا في إعادة الأوضاع باليمن إلى صورتها الطبيعية، خاصة في المناطق المحررة من قبضة عناصر الحوثيين. وأضاف البركاني خلال كلمة أمام أعضاء البرلمان، بعد جلسة دعا إليها الرئيس عبدربه منصور هادي، أن الانقلاب الحوثي يسعى لإخضاع اليمنيين تنفيذا للمشروع الإيراني، محذرًا من أن هذه الأنشطة تُهدد كل دول المنطقة. ودعا البركاني الدول العربية إلى دعم المجهود الحربي للشرعية في اليمن، قائلًا: "نمد يدنا للسلام باعتباره الخيار الاستراتيجي الأصيل". جرائم الحوثي تتوالى.. اليمن يواجه أزمة نفطية جديدة Advertisements ومن جانبها، رأت شبكة سكاي نيوز، أن أهمية جلسة مجلس النواب اليمني، تكمن في كونها الأولى بعد انقطاع استمر 4 سنوات، إضافة إلى أنها تأتي في أعقاب اندلاع الحرب بين القوات الشرعية في البلاد وميليشيات الحوثي. ازدواجية الأمم المتحدة حول اليمن تدفع ميليشيا الحوثي للتوحش من هو البركاني؟ من هو البركاني؟ البركاني هو أحد قامات المؤسسة التشريعية، والذي له باع طويل في العمل العام، يتقلد منصب الأمين العام المساعد في حزب المؤتمر الشعبي، ويأتي خلفًا ليحيى الراعي، الذي يخضع مع عدد من نواب البرلمان إلى ما يشبه "الإقامة الجبرية" من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية في مدينة صنعاء. وترشح البركاني نائبًا عن الدائرة 64 لمحافظة تعز، وهي إحدى المناطق ذات التأثير السياسي الكبير في اليمن، كما أنه يمتلك تاريخًا كبيرًا في مجلس النواب اليمني، بدأ بانتخابه في عام 1993. اليمن يدفع ثمن جرائم الحوثي.. خسائر بالمليارات تهدد بالمجاعة والانهيار ونجح البركاني في الوصول إلى مجلس النواب اليمني ثلاث مرات، كانت الأولى من عام 1993 حتى 1997، والثانية في من 1997 حتى 2003، والأخيرة حتى عام 2009. ويتمتع البركاني بتقدير واسع من الدوائر السياسية في بلاده، لا سيما أنه عاصر مراحل مختلفة من الحكم في اليمن، كان أبرزها في أعقاب بداية التظاهرات ضد الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، والذي قُتل على أيدي عناصر الحوثيين في ديسمبر عام 2017. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وبشكل عام، يعد انعقاد الجلسة الاستثنائية للبرلمان وعودته للحياة صفعة قوية لميليشيات الحوثي، والتي تمرست على مدى 4 أعوام، على اختطاف العشرات من أعضاء البرلمان، الأمر الذي كان بمثابة أزمة سياسية في البلاد، من المتوقع أن تنتهي في القريب بعقد جلسات نظامية خلال الفترة المقبلة، بما يعني نهاية الأزمة التشريعية في اليمن، والتي دامت لأكثر من 4 سنوات كاملة.

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