لافروف: واشنطن لم تنجح في الحرب الخاطفة على فنزويلا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لم تنجح في الحرب الخاطفة على فنزويلا، لكن "الأمريكيين لم يتخلو عن هدف الإطاحة" بالرئيس نيكولاس مادورو.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس السياسة الخارجية والدفاع الروسي، مضيفًا إن "الحرب الخاطفة لتغيير النظام لم تنجح، لكن الأمريكيين لم يتخلوا عن هدف الإطاحة بالرئيس الشرعي لفنزويلا"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وتشهد فنزويلا، منذ 23 يناير الماضي، أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، ما قال إنها أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا، لحين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بغوايدو رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا ودول أخرى من أوروبا وأمريكا اللاتينية، مقابل رفض روسيا وتركيا ودول أخرى.

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وحول معاهدة "ستارت-3"، قال لافروف: "شرعت أمريكا في تفكيك الاتفاقات في مجال الحد من التسلح.. بعد انهيار معاهدة الدرع الصاروخية".

وتابع: "الآن هناك اتفاقية الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وهي التالية.. وبعد ذلك، لا يمكن استبعاد وجود مشاكل فيما يتعلق بتمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".

وأردف: "إذا قمنا بتقييم تصرفات واشنطن في هذا المجال، يمكننا أن نستنتج أن مؤيدي إطلاق سباق تسلح جديد قد سيطروا".