دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جهاز الحاسب المخصص للألعاب Predator Helios 300 يقدم من Acer بسعر يبدأ من 1200 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Acer في فعاليات مؤتمرها الذي عقد مؤخراً عن مجموعة مميزة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب، وجهاز Predator Helios 300 هو أحد الأجهزة المميزة التي جاءت من الشركة بسعر يبدأ من 1200 دولار، كما يضم مجموعة من أفضل المواصفات.

يأتي جهاز Predator Helios 300 من Acer بالجيل التاسع من معالجات إنتل مع رقاقة Core i7، كما يضم كرت الشاشة RTX 2070 Max-Q من إنفيديا، كما أكدت Acer على توفر نماذج بإختيارات أخرى من كرت الشاشة GTX، حيث من المتوقع أن يكون كرت الشاشة GTX 1660 أحد الإختيارات المطروحة، إلا أنها لم تؤكد على وجود إختيارات أخرى من رقاقة المعالج.

كما يضم Helios 300 ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR4 بسرعة 2666MHz، كما تضم اثنان من سعة PCIe NVMe SSDs في RAID 0، أيضاً يأتي هذا الإصدار بتصميم من الألومينوم، كما يأتي بشاشة مميزة بإطارات نحيفة، في شاشة IPS تدعم معدل تحديث للإطارات 144Hz بسرعة إستجابة 3ms.

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Acer تدعم جهاز Helios 300 بتقنية تبريد من مراوح AeroBlade 3D التي تأتي في الإصدارات الأعلى من الأجهزة، حيث تتميز مراوح التبريد بسماكة 0.1مم، كما تتميز بحواف مسننه في نهاية الشفرات، مع إنحناء في الجزء الداخلي للشفرات، حيث تؤكد Acer على كفاءة هذا التصميم في دعم تبريد بآداء أفضل بنسبة 45%.

المصدر

هذا الموضوع جهاز الحاسب المخصص للألعاب Predator Helios 300 يقدم من Acer بسعر يبدأ من 1200 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.