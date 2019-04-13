البرلمان الليبى يطالب برفع الحظر عن تسليح الجيش

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، مجلس الأمن الدولي بضرورة رفع قرار حظر تسليح الجيش الليبي المفروض عليه منذ عام 2011، واصفا عقد أولى جلسات مجلس النواب في بنغازي ب"الخطوة التاريخية".

وقال بليحق ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم (السبت) ـ إن "الدول الداعمة للارهاب تمد المليشيات والمنظمات الإرهابية في ليبيا بأحدث الأسلحة والمعدات، مما يؤدي إلى تقوية هذه الجماعات أمام قوة الجيش الوطني فمن الضروري تسليح القوات المسلحة من أجل القضاء على الإرهاب في البلاد".

وأضاف أن المليشيات المسلحة ستقف عائقا أمام الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لذلك نتطلع لإنهاء تواجد كافة التشكيلات المسلحة في البلاد.

وأشار إلى أن القوات المسلحة حققت انتصارات كبيرة في شرق وجنوب البلاد خلال الفترة الماضية بعد القضاء على عدد كبير من الإرهابيين المطلوبين دوليا من تنظيمي القاعدة وداعش.

وكان مجلس النواب الليبي قد عقد في وقت سابق اليوم أولى جلساته في مدينة بنغازي، المقر الرسمي للمجلس المنتخب في عام 2013، الذي كان يعقد جلساته بمدينة طبرق، كمقر مؤقت، نظرا لسيطرة الجماعات المسلحة حينها على مدينة بنغازي.