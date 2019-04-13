شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بانعقاد مجلس النواب فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، بانعقاد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية الشقيقة، في خطوة تجسد حرص أبناء الشعب اليمني الشقيق وتمسكهم بقيادتهم الشرعية والثوابت الوطنية من أجل تحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء. وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أن مشاركة مملكة البحرين في افتتاح دورة الانعقاد غير الاعتيادية لمجلس النواب بالجمهورية اليمنية الشقيقة والتي عقدت اليوم في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، تعكس التزام البحرين ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بالتوصل لحل سلمي شامل بما يكفل استتباب الأمن والسلم بالجمهورية اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216 (2015)، وبما ينهي كافة أشكال التدخلات الإيرانية التي تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه وجواره الإقليمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين ترحب بانعقاد مجلس النواب فى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.