شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يستهدف مخزن أسلحة وذخائر للمليشيات شرق طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، بأن طائرة تابعة للجيش الليبي استهدفت مخزنا للأسلحة والذخائر، تابعا للمليشيات المسلحة في تاجوراء، شرق العاصمة طرابلس. ذكرت القناة ذلك في نبأ عاجل لها، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

كان المتحدث باسم قيادة الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري قد أكد، بالأمس الجمعة، أن القوات ستواصل القتال ضد المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.. مضيفا،"نؤكد إصرارنا على الدخول إلى العاصمة طرابلس لطرد الميليشيات وقواتنا تواصل التقدم نحو العاصمة تحت غطاء جوي و المعارك مستمرة ليلا ونهارا"

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