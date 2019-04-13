صحيفة: الخطوط السعودية تجلي 7 كويتيين من الخرطوم إلى جدة

وأفاد موقع "تواصل" السعودي عن سفارة المملكة في السودان تأكيدها إجلاء سبعة مواطنين كويتيين من الخرطوم إلى جدة، تصادف وجودهم هناك وقت اندلاع الأحداث الأخيرة في البلاد.

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وقال الموقع إن سفارة المملكة وجهت الخطوط السعودية ، بحجز سبعة مقاعد للمواطنين الكويتيين ونقلهم إلى مدينة جدة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث وصلت الرحلة فجر اليوم السبت إلى المملكة.

من جهته أعلن رئيس المجلس الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت إنهاء حظر التجوال ومرسوم الطوارئ، وحل حكومات الولايات.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، الخميس الماضي، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.

وتنازل ابن عوف عن منصبه، أمس الجمعة، عقب مطالبات المعارضة السودانية باستقالته، باعتباره كان نائبا للرئيس المعزول البشير، معلنا اختيار الفريق أول عبد الفتاح برهان، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي الذي تولى إدارة شؤون البلاد.