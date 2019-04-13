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الجيش الليبي يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة تشكيل غرفة عمليات لتحرير مصراتة

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وأجاب الحاسي على سؤال في حواره مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء — سينشر لاحقا- بشأن توجه قوات إلى مدينة مصرانه قائلا: "لم يتوجه أحد إلى مصراته، وليست هناك نية لذلك".

© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI

وأضاف الحاسي بأن فرض الحظر على تسليح الجيش الليبي، أثر بشكل كبير طوال السنوات الماضية، وأن الجيش يحارب بأسلحة قديمة.

وفي وقت سابق قال النائب زايد هدية، رئيس لجنة الرقابة في البرلمان الليبي، إن العمليات التي انطلقت في العاصمة طرابلس، حددت ساعة البداية، إلا أنه يصعب تحديد ساعة الانتهاء.

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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أمس الجمعة، أن الجيش انطلق تجاه العاصمة طرابلس لتحريرها من الميليشيات والجماعات الإرهابية.

وتابع أن حكومة الوفاق رغم اعتراف المجتمع الدولي بها، إلا أنها لا تسيطر على مقاليد الأمور في طرابلس، وأن الحكومة صرفت 2 مليار دينار خلال الأيام الماضية للمليشيات والكتائب، وأن بعض الخلافات حصلت حول تقسيم المبالغ بين الكتائب.

وأوضح أن حكومة الوفاق التي فرضت من قبل بعض الدول" حسب قوله"، لم تكتسب أي شرعية من الداخل، ما دفعها للتحالف مع المليشيات والجماعات الإرهابية منها "أنصار الشريعة"، وما يسمى بـ"مجلس شورى ثوار بني غازي"، والكتائب التي تسيطر على المصرف المركزي ومقدرات الشعب الليبي.

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