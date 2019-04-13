السودان.. "تجمع المهنيين" يكشف أسماء فريقه التفاوضي مع المجلس العسكري

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلن تجمع المهنيين السودانيين السبت عن فريقه التفاوضي مكون من 6 أشخاص وسط توقعات مرتقبة مع المجلس العسكري الانتقالي.

وقالت مصادر مقربة من التجمع للأناضول ان فريق التفاوض المشكل من التجمع أعلن في هذا التوقيت ليكون مستعدا للتفاوض في أي وقت.



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وأضاف أمر إعلان مفاوضين ليس حصرا على المهنيين فهناك سيكون آخرين من قبل تحالفات المعارضة وقوى المجتمع المدني المشاركة في إعلان الحرية والتغيير.



وأفاد تجمع المهنيين في بيان مقتضب على صفحته الرسمية على فيسبوك أن فريق التفاوض يضم "محمد ناجي الأصم وطه عثمان وأحمد ربيع وإبراهيم حسب الله وقمرية عمر ومحمد الامين"



ويقود تجمع المهنيين الاحتجاجات التي تشهدها البلاد إلى جانب أحزاب تحالفات المعارضة" نداء السودان" والإجماع الوطني" والتجمع الاتحادي المعارض وقوي المدنية"الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.