وفاة فتاتين وطفلة إثر حريق بمنزل شعبي في #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية

أسفر حريق اندلع اليوم السبت، في منزل شعبي بمدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة، عن وفاة فتاتين وطفلة، وإصابة أربعة آخرين.

وقالت مديرية الدفاع المدني -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن مدني جدة أخمد حريقًا اندلع في منزل مكون من دورين، نتج عنه وفاة فتاتين وطفلة، وإصابة امرأتين وطفلين من الجنسية الصومالية، نقلهم الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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من جهة أخرى، أنقذ مدني الدرعية بالرياض، عائلة مكونة من سبعة أشخاص محتجزين في وادي العمارية، بسبب هطول الأمطار؛ حيث تم إخراجهم وهم بصحة جيدة، كما أنقذ مدني الدلم شخصَين احتُجِزا في وادي العين، وتم إخراجهما وهما بصحة جيدة.

وكان الدفاع المدني بالروضة في منطقة حائل، تمكن أمس الجمعة، من إنقاذ شاب سقط في بئر بقرية المستجدة، يبلغ عمقها 20 مترًا، ونقله الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالته مستقرة.